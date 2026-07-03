Pogacar es el favorito indiscutible, dice el director del Tour de Francia

Tour de Francia

Por Vincent Daheron ​y Horaci Garcia

BARCELONA, 3 jul (Reuters) - El esloveno Tadej Pogacar es el "favorito indiscutible" para el Tour de ‌Francia de este año, ‌que comienza el sábado en Barcelona, según el director del Tour, Christian Prudhomme.

"Es el favorito indiscutible, sin lugar a dudas", dijo Prudhomme a periodistas el viernes, un día antes de la primera etapa, una contrarreloj por equipos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El esloveno, dos veces campeón vigente, ​aspira a igualar ⁠el récord de cinco victorias en el Tour ‌de Francia para unirse a grandes figuras ⁠como Jacques Anquetil, Bernard Hinault, ⁠Eddy Merckx y Miguel Indurain. El principal rival de Pogacar volverá a ser el danés Jonas Vingegaard.

"Jonas Vingegaard ⁠ha recuperado todo su potencial; sin duda había ​perdido parte de él tras su ‌terrible caída en la Vuelta ‌al País Vasco (en 2024)", señaló Prudhomme.

"Le hemos visto ⁠ganar por un amplio margen en la París-Niza, en Cataluña y en Italia, pero aún no le hemos visto enfrentarse cara a cara con Pogacar".

El ​director del ‌Tour de Francia también elogió la precocidad de Paul Seixas, el francés de 19 años que se convertirá en el ciclista más joven en tomar la salida en el ⁠Tour desde 1937.

"El ciclismo siempre se ha considerado un deporte en el que los atletas alcanzan su plenitud más tarde. Este ya no es su caso, pero no es el único", señaló Prudhomme.

"Creo que realmente puede hacernos vivir muchas emociones. Su objetivo será conseguir la mejor posición ‌posible en la clasificación general, lo que da pie a todo tipo de esperanzas y audacia.

"El amante del Tour que siempre habrá en mi interior, obviamente, quiere ver una victoria francesa algún día. Cuanto más alto ‌esté en la clasificación, más feliz seré", añadió.

Prudhomme, que asumió el cargo en 2007 y este año dirigirá su ‌vigésima edición, ⁠descartó cualquier posibilidad de dimitir.

"Todavía no me siento completamente agotado. No voy a parar ​en la primera curva", dijo el director del Tour.

Con información de Reuters