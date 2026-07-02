Alerta en PBA: “Están aumentando las internaciones de menores de 18 años”

La subsecretaria de salud mental bonaerense, Julieta Calmels, se refirió este jueves al efecto de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional en la salud mental de los argentinos. En declaraciones a El Destape Radio explicó: “Estamos en una situación muy grave de abandono por parte del Gobierno Nacional; están aumentando mucho las internaciones de menores de 18 años”.

Asimismo, detalló que la situación ocurre porque “hay una fragilidad general, hay muchas variables como la económica, la social, por supuesto las tecnologías”. A ello, la funcionaria agregó que la población adulta también está “en condiciones extremas para el sostenimiento de la vida”.

“Muchas personas nos piden, una vez concluidas sus internaciones, permanecer en los hospitales para poder comer y tener un techo. Son situación dramáticas”, ratificó. También detalló que “hay una fragilidad de las redes de sostén y cuidado para luego egresar de una internación - que siempre tiene que ser breve y el último recurso - vemos personas que no pueden pagar sus medicaciones y se agravan los cuadros”. “Las prestaciones para discapacidad están siendo abandonadas por parte del gobierno nacional”, cerró.

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Las obras sociales nacionales y la deuda con el sistema público bonaerense

En la conferencia de prensa del lunes en Casa de Gobierno, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó el desfinanciamiento del Gobierno Nacional en el sistema de salud. En la conferencia de prensa de Casa de Gobierno, el dirigente dijo que “las obras sociales nacionales tienen deudas de más de 90 mil millones de pesos con el sistema público de la provincia de Buenos Aires”.

El titular de la cartera sanitaria se refirió a las constantes críticas que la oposición y los medios de comunicación realizan sobre el IOMA, la obra social más grande de la Argentina, y detalló cómo funciona el sistema sanitario en el país. “Es imposible pensar el sistema de salud argentino solo desde un efector sanitario. Si una obra social nacional o el PAMI toman una decisión, todos nos vemos afectados”. De esta manera, “lo que pasa con el IOMA tiene que ver con lo que sucede a nivel nacional”, agregó.

Asimismo, Kreplak recordó que desde que asumió Milei, comenzó un proceso de “destrucción del sistema sanitario nacional”, “se desfinanció el PAMI”, “se desregularon los precios de los medicamentos” y “cientos de miles de personas quedaron sin cobertura de salud”.

También detalló que el sistema de salud argentino se basa en la seguridad social, en donde el 65% tiene cobertura de obra social. Para el ministro, ese tipo de cobertura “es un impuesto de los trabajadores en blanco”, ya que “aportamos una parte de nuestros salarios y otra parte el empleador para tener obras sociales”.