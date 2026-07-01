El gobierno bonaerense insiste con su propio laboratorio y envió otro proyecto al Senado

El gobierno bonaerense insiste con su propio laboratorio para producir medicamentos a gran escala y envió por tercera vez el proyecto al Senado provincial. “Esperamos contar con apoyo legislativo”, dijo el ministro de Salud, Nicolás Kreplak y agregó: “En ninguno de los tres casos hemos tenidos observaciones de ningún tipo, así que esperemos que se pueda avanzar”.

El dirigente contó que se reunió con la vicegobernadora, Verónica Magario y el jefe del bloque peronista, Sergio Berni, y que ambos le confirmaron “trabajar para que los proyectos tengan media sanción”.

El titular de la cartera sanitaria contó que actualmente, el Gobierno “tiene un techo” ya que el laboratorio Tomás Perón “tiene una organización administrativa que hace más de 30 años el resto del país abandonó”. Entonces se necesita de una “agilidad administrativa”, que se logra a través de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM).

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“Santa Fe, Córdoba y San Luis son las provincias que pican en punta con este tipo de sociedad”, narró. El proyecto propone “la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense” para “garantizar el suministro de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, e ingredientes farmacéuticos activos”, y establecer estándares primarios y secundarios para el control de calidad de la producción.

Según se detalla en el escrito, el impulso de la producción pública de medicamentos posibilita al Estado “establecer mecanismos de coordinación y planificación no solo de producción, sino de adquisición de insumos esenciales para un sistema que garantice la atención y mejore la calidad de vida de los ciudadanos reduciendo las desigualdades en el acceso a la salud”.

Al incorporar la producción pública de medicamentos y productos médicos dentro de un sistema de salud público integrado, “se pueden obtener sinergias y reducir los costos administrativos, lo que genera ahorros que se reinvierten en el sistema de salud”, explicaron.

El proyecto diferencia el “mercado de medicamentos” del “mercado ideal” ya que, entre otras características, “la cantidad de actores que interactúan en él” es diferente: se encuentran laboratorios, distribuidoras y farmacias, responsables de la oferta; médicas y médicos responsables de la prescripción; obras sociales, medicina prepaga, y estados responsables de la financiación; pacientes, como consumidores finales; farmacéuticas y farmacéuticos, responsables del expendio; por mencionar algunos.

Cada uno de ellos incorpora costos que incrementan el precio final del producto. A su vez, los laboratorios de mayor participación en el mercado son capaces de fijar valores de venta al público muy por encima de sus competidores.

Por ello, producir medicamentos y productos médicos desde una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, “debería contribuir a evitar los sobreprecios que aplican los laboratorios privados cuando disponen de un monopolio de producción de marca, lo que a su vez se traduce en precios más bajos para los usuarios finales en todo el mercado”.

Un sistema integrado en toda la Provincia

El segundo proyecto se trata de la creación de un Sistema Integrado de Salud de la Provincia (SIPBA). Éste busca “formalizar” el proceso de organización del sistema sanitario bonaerense y argentino; a través de la creación de un “marco jurídico” para consolidar de cara al futuro acciones y políticas que hoy funcionan en la práctica.

Según contó Kreplak, a la fecha “no existe un marco jurídico que organice el sistema y eso genera fragmentación”. “Estamos trabajando para organizar la red bonaerense del servicio de salud”, contó y agregó: “Viene mejorando la capacidad de respuesta, pero necesitamos un marco normativo que organice el sistema público, privado, de primer nivel, los hospitales de complejidad, los Consejos regionales de salud, todo”.

“Necesitamos reglas y funcionalidad para que cada avance se apoye en uno anterior”, reafirmó. Además, el ministro contó que “están dispuestos a discutirlo”, y que el proyecto “tiene el consenso de los municipios”. El SIPBA tiene como objetivos “garantizar el acceso y la continuidad de cuidados en todo el territorio bonaerense en condiciones de igualdad y no discriminación”, “promover la protección del trabajo en salud”, “coordinar la articulación entre subsectores para generar mayor eficiencia en el uso de los recursos sanitarios, medición de la calidad y seguridad de los procesos”, “realizar acciones de vigilancia epidemiológica y sanitaria”, y “garantizar el acceso a las tecnologías sanitarias”, entre otros