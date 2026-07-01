PBA apuesta a la ciencia y lanzó una convocatoria para proyectos de investigación

A pesar del desfinanciamiento del Gobierno Nacional a la ciencia, el gobernador Axel Kicillof redobla la apuesta y lanzó la primera convocatoria del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS), una iniciativa que financiará proyectos de investigación aplicada en ciencias sociales y humanas que resuelvan problemáticas del sector productivo, fortalezcan la gestión pública y promuevan el desarrollo territorial bonaerense.
El ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense llevó adelante la 1ª convocatoria del FONICS que cuenta con tres líneas de financiamiento orientadas a promover proyectos entre el sistema científico y los actores del territorio. Se anotaron 180 proyectos y los resultados se anunciarán en las próximas semanas.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
Sobre las iniciativas presentadas, 30 corresponden a la temática Desarrollo Productivo (línea A), 65 a Desafíos Provinciales (línea B) y 85 a Gobiernos Locales (línea C). En ese sentido, el FONICS otorgará Aportes No Reembolsables (ANRs) de hasta $10 millones para la ejecución de cada uno de los proyectos que resulten adjudicados. Las instituciones de ciencia y tecnología serán las beneficiarias de los fondos y estarán a cargo de desarrollar y transferir las innovaciones.
El FONICS financiará proyectos de investigación aplicada en ciencias sociales y humanas que resuelvan problemáticas del sector productivo, fortalezcan la gestión pública y promuevan el desarrollo territorial bonaerense. Impulsada a través de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación provincial el nuevo Fondo se suma como una herramienta complementaria al ya reconocido FITBA (Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires).
MÁS INFO
Por su parte, las empresas, organismos públicos o municipios participarán en el rol de adoptantes activos, planteando las problemáticas a resolver, e integrando los resultados. De este modo, los proyectos serán co-construidos entre la institución beneficiaria y el actor demandante, garantizando que el conocimiento aplicado sea transferido y responda de manera directa y situada a las necesidades del territorio bonaerense.
En esta primera edición, se presentaron 30 universidades e instituciones científicas con asiento en el territorio de la Provincia. Como adoptantes aplicaron actores de todo el esquema socio productivo de la provincia: empresas, cooperativas, consorcios, clusters tecnológicos, organismos provinciales descentralizados, numerosos ministerios y más de 40 municipios bonaerenses.
El lanzamiento del programa se fundamenta en la puesta en valor de las capacidades del sistema científico provincial y en la resolución de problemas concretos desde las ciencias sociales y humanas. El FONICS es una herramienta orientada a dinamizar y potenciar estas disciplinas, promoviendo proyectos que forman parte de las políticas de impulso a la ciencia y la investigación que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof, a través del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.