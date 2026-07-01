PBA apuesta a la ciencia y lanzó una convocatoria para proyectos de investigación

A pesar del desfinanciamiento del Gobierno Nacional a la ciencia, el gobernador Axel Kicillof redobla la apuesta y lanzó la primera convocatoria del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS), una iniciativa que financiará proyectos de investigación aplicada en ciencias sociales y humanas que resuelvan problemáticas del sector productivo, fortalezcan la gestión pública y promuevan el desarrollo territorial bonaerense.

El ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense llevó adelante la 1ª convocatoria del FONICS que cuenta con tres líneas de financiamiento orientadas a promover proyectos entre el sistema científico y los actores del territorio. Se anotaron 180 proyectos y los resultados se anunciarán en las próximas semanas.

Las reuniones por el FONIC

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Sobre las iniciativas presentadas, 30 corresponden a la temática Desarrollo Productivo (línea A), 65 a Desafíos Provinciales (línea B) y 85 a Gobiernos Locales (línea C). En ese sentido, el FONICS otorgará Aportes No Reembolsables (ANRs) de hasta $10 millones para la ejecución de cada uno de los proyectos que resulten adjudicados. Las instituciones de ciencia y tecnología serán las beneficiarias de los fondos y estarán a cargo de desarrollar y transferir las innovaciones.

El FONICS financiará proyectos de investigación aplicada en ciencias sociales y humanas que resuelvan problemáticas del sector productivo, fortalezcan la gestión pública y promuevan el desarrollo territorial bonaerense. Impulsada a través de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación provincial el nuevo Fondo se suma como una herramienta complementaria al ya reconocido FITBA (Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires).

Por su parte, las empresas, organismos públicos o municipios participarán en el rol de adoptantes activos, planteando las problemáticas a resolver, e integrando los resultados. De este modo, los proyectos serán co-construidos entre la institución beneficiaria y el actor demandante, garantizando que el conocimiento aplicado sea transferido y responda de manera directa y situada a las necesidades del territorio bonaerense.

En esta primera edición, se presentaron 30 universidades e instituciones científicas con asiento en el territorio de la Provincia. Como adoptantes aplicaron actores de todo el esquema socio productivo de la provincia: empresas, cooperativas, consorcios, clusters tecnológicos, organismos provinciales descentralizados, numerosos ministerios y más de 40 municipios bonaerenses.

El lanzamiento del programa se fundamenta en la puesta en valor de las capacidades del sistema científico provincial y en la resolución de problemas concretos desde las ciencias sociales y humanas. El FONICS es una herramienta orientada a dinamizar y potenciar estas disciplinas, promoviendo proyectos que forman parte de las políticas de impulso a la ciencia y la investigación que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof, a través del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.