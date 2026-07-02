Los pubs ingleses podrán abrir hasta las 5 de la mañana para el partido contra México

Los aficionados que ven el partido en una pantalla gigante en la terraza de un bar aplauden

Los pubs y bares de Inglaterra y Gales podrán ‌abrir hasta las ‌5 de la madrugada del lunes, anunció el jueves el primer ministro Keir Starmer, para que los aficionados puedan ver el partido de octavos de final del Mundial contra México sin tener que ​volver a casa ⁠dando tumbos a la hora de ‌cierre.

El Gobierno anunció la ampliación ⁠del horario para el ⁠partido del domingo por la noche en Ciudad de México, que dará comienzo a la ⁠1 de la madrugada de Inglaterra, ​eliminando los trámites burocráticos ‌que normalmente obligarían a ‌cada local a solicitar permiso para servir ⁠alcohol fuera de horario.

Se concedieron ampliaciones similares para los partidos anteriores de Inglaterra en el torneo que comenzaron antes ​de ‌las 22.00 hora local, y el ministro del Interior hizo uso de sus facultades para ampliar los horarios de venta de alcohol en ocasiones ⁠de "importancia excepcional a nivel internacional, nacional o local".

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El cambio supondría lo que los responsables han descrito como un impulso muy bienvenido para el sector de la hostelería, ya que permitiría a los locales sacar partido de ‌lo que se prevé que sea una noche de gran demanda, en la que los aficionados se reunirán para animar al equipo de Thomas Tuchel.

"Los bares y los ‌aficionados estarán encantados con esta decisión, porque todos sabemos que el mejor lugar para ver ‌el partido ⁠es el bar de la esquina", dijo Emma McClarkin, directora ejecutiva ​de la Asociación Británica de Cerveza y Bares.

Con información de Reuters