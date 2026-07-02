Las esperanzas de Inglaterra en el Mundial no pueden depender únicamente de Kane

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Inglaterra vs. República Democrática del Congo

La trayectoria de Inglaterra en el Mundial ha recaído cada vez más sobre los hombros de Harry Kane, cuyos goles, juego combinado ‌y capacidad para dar la ‌talla en los momentos decisivos han rescatado en repetidas ocasiones a un equipo que sigue buscando fluidez y convicción.

El capitán volvió a ser fundamental en la victoria 2-1 ante la República Democrática del Congo en dieciseisavos, pero la dependencia de Inglaterra respecto a Kane plantea una pregunta cada vez más acuciante a medida que el torneo avanza: ¿hasta dónde pueden llegar si el delantero es el único jugador ​capaz de convertir sistemáticamente ⁠la presión en progreso?

Una vez más en el Mundial, Inglaterra se salvó gracias ‌a su máximo goleador histórico.

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Con RDC a punto de dar ⁠una de las mayores sorpresas de la historia ⁠del Mundial, Kane sacó a su equipo del abismo con dos goles en 11 minutos, el segundo de ellos una impresionante jugada individual. Su actuación le valió elogios, ⁠pero también puso de relieve una preocupación ya conocida.

Inglaterra llegó a octavos ​de final invicta, pero rara vez ha parecido convincente. ‌Su juego ofensivo ha carecido a menudo ‌de ritmo, su defensa -mermada por las lesiones- se ha mostrado sorprendentemente vulnerable y, ⁠con demasiada frecuencia, ha necesitado que Kane aportara la solución cuando faltaba el dominio colectivo.

El excapitán de Inglaterra Alan Shearer dijo a la BBC que "no ha sido una buena actuación y tengo las mismas preocupaciones que en los dos ​o tres partidos ‌anteriores en cuanto a nuestra defensa".

Kane ha vuelto a demostrar por qué sigue estando entre los delanteros de élite del mundo, capaz de decidir partidos por sí solo.

"No hay muchos delanteros centro en el mundo capaces de hacer esa jugada mágica", dijo Shearer. "La forma en que ⁠gira y se gira, y el equilibrio es increíble. Y luego, dar la dirección y la potencia necesarias para que el balón se cuele por el ángulo (...) ¡Tremendo remate!".

Pero el fútbol de la fase de eliminatorias tiende a poner de manifiesto la dependencia excesiva de un solo jugador. Los rivales se hacen más fuertes, los márgenes se reducen y, al final, incluso los jugadores más fiables a la hora de decidir partidos pueden ‌ser neutralizados.

Una de las pocas señales alentadoras fue que Jude Bellingham, al menos, ha demostrado ser capaz de compartir esa responsabilidad. El centrocampista fue fundamental frente al elenco africano, impulsando el juego de Inglaterra y creando repetidamente ocasiones que otros no lograron aprovechar.

"Creo que lo que hemos aprendido hasta ahora de Inglaterra es que, obviamente, sus dos ‌jugadores más importantes son Bellingham y Kane", dijo Shearer. "Bellingham tuvo mucha mala suerte, de no ser por un par de paradas brillantes del portero. Fue él quien intentó llevar ‌el peso del ataque".

Frente ⁠a México, en octavos de final, Inglaterra se enfrentará a un reto diferente. La altitud de Ciudad de México, la intensidad ​de los partidos y la calidad del rival probablemente exigirán mucho más al equipo de Thomas Tuchel.

Si Inglaterra quiere seguir avanzando, también necesitará que los compañeros de Kane den un paso al frente.

Con información de Reuters