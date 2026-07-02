Zverev, Fritz y De Miñaur avanzan sin problemas a la tercera ronda de Wimbledon

Wimbledon

El ​vigente campeón del Abierto de Francia, Alexander Zverev, siguió su camino hacia su segundo título consecutivo de Grand Slam al imponerse el jueves al francés Valentin Royer por 6-1, 6-3 y 7-6(3) ‌y pasar así a la tercera ronda ‌de Wimbledon.

Apenas unas semanas después de poner fin a su larga espera por su primer título de Grand Slam en Roland Garros, el tenista alemán apenas cometió errores, tomando el control total del partido en la Pista Uno desde el principio y superando cierta resistencia en los últimos compases para seguir adelante.

Después de que Royer mantuviera su servicio para abrir el partido, Zverev se adjudicó los nueve juegos siguientes sin respuesta, haciendo gala de un tenis casi impecable desde ambos lados de la pista, y duplicó su ventaja en el partido ​con un golpe ganador de ⁠derecha en el punto de set.

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Un break temprano en el tercer set le dio a Zverev, de ‌29 años y segundo cabeza de serie, la plataforma ideal para cerrar una victoria ⁠convincente, pero titubeó ligeramente con una doble falta y un ⁠error de derecha, lo que permitió a Royer ponerse 4-4.

A partir de ahí, el francés forzó un tie-break, pero Zverev no estaba dispuesto a verse envuelto en un partido prolongado y mantuvo la calma para sellar ⁠su pase a la tercera ronda, donde se enfrentará al estadounidense Marcos Girón, que venció a ​otro francés, Quentin Halys.

"Jugué un partido casi perfecto durante dos sets y ‌medio, pero perdí el foco y la concentración", comentó ‌Zverev. "Lo hizo interesante, pero estoy feliz de haber pasado en sets corridos. Aunque me encanta jugar ⁠aquí, es agradable ganar con facilidad al comienzo de la semana".

Por su parte, Taylor Fritz, semifinalista el año pasado en la hierba londinense, arrolló a su compatriota Patrick Kypson por 6-2, 6-2 y 7-5, lo que le permitió pasar a tercera ronda y mantenerse en la lucha por su primer título de Grand Slam.

Fritz, ​que logró su ‌mejor resultado en el All England Club hace 12 meses y es el cabeza de serie número seis, volvió a ofrecer una actuación convincente, que le ha convertido en uno de los tapados del torneo.

La diferencia de nivel en la Pista Dos quedó patente desde el principio, ya que Fritz, de 28 años, superó los dos primeros sets sin apenas problemas, pero ⁠luego se encontró con mucha más resistencia por parte de Kypson, número 113 del mundo, en la tercera manga.

Tras perder un juego con seis iguales que permitió a Kypson empatar a 4-4, Fritz volvió a dar un paso al frente en el duodécimo juego para cerrar la victoria y sellar su pase a la siguiente ronda, donde se enfrentará al italiano Lorenzo Sonego, que venció al canadiense Gabriel Diallo.

Otro de los favoritos, Álex de Miñaur, se deshizo con facilidad por 6-3, 6-2 y 6-2 de un rival habitualmente complicado, el francés Adrian Mannarino, extendiendo una ‌pregunta que aún se hace en voz baja: ¿podría ser este el momento para que rompa su techo de cristal en los Grand Slam?

El australiano, quinto cabeza de serie, ha alcanzado siete cuartos de final en los grandes torneos, pero nunca ha ido más allá, y solo el ruso Andrey Rublev ha fracasado más veces en esa fase, con 10. No obstante, en esta ocasión el cuadro le ofrece la esperanza de lograr su mejor resultado ‌hasta la fecha.

A continuación se enfrentará al estadounidense Zachary Svajda, que no es cabeza de serie, y su rival previsto para cuartos de final, Ben Shelton, ya quedó eliminado. No obstante, De Miñaur, de 27 años, lleva suficiente tiempo ‌en el circuito como para ⁠saber que es temerario mirar demasiado lejos.

"Estoy en tercera ronda, ¿no? Quiero llegar lejos, por supuesto", afirmó tras su triunfo en la Pista Tres, donde recibió un apoyo casi ​como el de su público local gracias a que su prometida es la tenista británica Katie Boulter.

"Por mucho que me encantara dar un par de saltos, hay muchos momentos difíciles que tengo que superar. Los cabezas de serie pierden. Se producen sorpresas. Este deporte es impredecible", comentó.

Con información de Reuters