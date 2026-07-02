Wanda Nara contó a qué figura le gustaría tener en MasterChef

Wanda Nara dialogó este jueves por la mañana con El Ejercito de LAM (Bondi) acerca de diferentes temas, incluyendo el éxito que supo tener MasterChef Celebrity y lo que le deparará al formato, que ostentó un muy buen rating durante la emisión de su última temporada.

En ese sentido, fue consultada acerca de cuáles podrían ser algunas de las caras nuevas en una hipotética nueva edición. Lejos de dejar esa cuestión en un profundo secretismo, se animó a contar todo lo que sabe acerca de los planes que Telefe tiene en mente.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre Masterchef Celebrity?

"¿MasterChef, ya tenés cerrados un par de participantes?", consultó Pepe Ochoas sin rodeos durante la comunicación telefónica. "No, entramos en conversaciones. Antes del Mundial tuvimos una reunión con Telefe", reveló la blonda, quien aseveró: "Confío mucho en la mirada de ellos, me conocen hace muchos años, me hacen preguntas puntuales de ciertas cosas. Confío mucho en los equipos que armaron tanto en Bake Off como el último MasterChef".

"Te quiero dar un nombre a ver si interesa", deslizó el conductor, para luego disparar: "Ángel de Brito". "Me interesa", contestó inmediatamente Wanda. "¿Lo convocarías a Ángel?", repreguntó Pepe. "Sí, sería como mi Maxi López. Sería una propuesta mía", alegó ella. "¿Y le llegó la propuesta a Ángel?", insistió el presentador. "No sé si le llegó, me tengo que meter un poco más con el tema de MasterChef", confesó.

Ángel de Brito podría ser uno de los participantes de la próxima edición de MasterChef.

"Sé que va a ser un gran elenco este año. Ni yo me hubiera imaginado lo de Maxi, me dijo 'yo voy por dos semanas, a mí no me jodan' y después decía 'no me quiero ir, no me quiero ir, Wanda Solange ayudame'", añadió la empresaria. Seguido a ello, Fefe Bongiorno consultó: "¿Te gustaría este año que vuelva a haber gente que tuvo algo que ver en tu vida? Tuvimos a Maxi, a Eva. ¿Te gustaría seguir jugando un poquito con eso?".

"La verdad que está bueno cuando yo tengo buena relación. Me ha pasado en Bake Off que también fue un éxito y el elenco no tenía nada que ver. Trato de buscar y armar el programa un poco con los jugadores que me den. Yo sería un técnico acá, el plantel lo arma el canal. Confío en los jugadores que me ponen", concluyó Wanda.