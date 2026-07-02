La CGT contra Milei por querer cambiar la Ley de Tierras: "Entrega inédita"

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el proyecto de Ley con el que el presidente Javier Milei pretende eliminar los límites actuales para la venta de tierras a extranjeros, al advertir que significará "regalar" parte del territorio "a los nuevos vendedores de espejitos de colores". También apuntó contra la gestión libertaria por favorecer "una entrega de una magnitud inédita" del país y aseguró que la iniciativa está "a contramano de lo que ocurre en gran parte del mundo".

"El proyecto del Gobierno pretende regalar nuestro territorio, envuelto para la ocasión, a los nuevos vendedores de espejitos de colores. Lo hace desconociendo el esfuerzo de generaciones de argentinos y argentinas que trabajaron para consolidar y defender nuestra soberanía territorial", indicó la central obrera en un comunicado.

En el texto, la CGT aseguró que la iniciativa mileísta fomentará "entregar soberanía a quienes hoy concentran el poder económico y buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua". "En definitiva, de todo aquello que posee la Argentina", agregó.

El plan del Gobierno Nacional busca modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011, que establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales de todo el país. En concreto, ninguna persona ni empresa extranjera puede tener más del 15% del total de tierras tanto a nivel nacional, provincial y municipal.

Por qué se oponen

"No existe fortuna ni promesa de inversión que valga nuestros ríos, lagos, glaciares, tierras cultivables y recursos estratégicos. Esa riqueza pertenece al pueblo y a la Nación Argentina. Debe ser aprovechada para impulsar el desarrollo del país y garantizar el bienestar de sus habitantes. No tiene precio y no puede quedar librada a la lógica del mercado. Los límites existen para impedir abusos y proteger el interés nacional", planteó la central obrera.

Según información oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), las superficies en manos extranjeras alcanzan las 13,2 millones de hectáreas, lo que representa el 4,97% del total de tierras del país, estimadas en 267 millones de hectáreas.

"El Gobierno pretende habilitar una entrega de una magnitud inédita para nuestro país y a contramano de lo que ocurre en gran parte del mundo, donde numerosos Estados establecen límites y controles para proteger su territorio y sus recursos estratégicos", agregó.