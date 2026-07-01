Emprendimiento Argentino 2026: la apuesta de Formosa para impulsar el empleo y la producción local

El Gobierno de Formosa lanzó la convocatoria para que emprendedores de toda la provincia participen del concurso Emprendimiento Argentino 2026, una propuesta de alcance federal que apunta a fortalecer proyectos productivos con potencial de crecimiento. Serán incluidos proyectos vinculados a sectores tradicionales que incorporen innovación y valor agregado, y aquellos enfocados en el desarrollo tecnológico o la innovación científica.

El director de Comercio y Desarrollo, Marcelo Quiñones, indicó que ya se encuentra habilitada la inscripción para la instancia provincial, que definirá a los representantes formoseños que competirán posteriormente en la etapa nacional y expondrán sus proyectos.

"La inscripción abierta a este certamen que consta de una instancia provincial y, posteriormente, una etapa nacional. Se busca elegir a los representantes de la provincia que irán a competir a nivel país", detalló el funcionario en diálogo con AGENFOR.

Una propuesta para fortalecer el ecosistema emprendedor

Quiñones señaló que el certamen contempla cuatro categorías diseñadas para abarcar la diversidad del entramado emprendedor provincial. Por un lado, se incluyen los proyectos vinculados a sectores tradicionales que incorporen innovación y valor agregado y, por otro, aquellos enfocados en el desarrollo tecnológico o la innovación científica.

A su vez, cada una de esas categorías se divide en dos modalidades: Despegue y Crecimiento y Expansión, de acuerdo con el grado de desarrollo de cada emprendimiento. Respecto de los requisitos, el funcionario explicó que, para participar en la categoría Despegue, las personas humanas o jurídicas "no deben exceder los siete años de inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)", condición que determina formalmente su carácter de emprendimiento.

Innovación, crecimiento y proyección nacional

Durante el proceso de evaluación, el comité seleccionador priorizará aquellos proyectos que presenten modelos de negocio innovadores, con posibilidades de crecimiento y capacidad para diferenciarse dentro del ecosistema productivo. Quiñones aclaró que los emprendimientos deberán ser genuinamente formoseños, con actividad principal radicada en la provincia, por lo que quedarán excluidas las sucursales de empresas cuya sede se encuentre en otras jurisdicciones.

En ese sentido, destacó que uno de los principales beneficios del concurso es la posibilidad de generar nuevas oportunidades para quienes resulten finalistas. "El objetivo principal del certamen es darle visibilidad a los emprendimientos, y esa visibilidad se traduce en conexiones", sostuvo y remarcó que accederán a mentorías especializadas, becas y espacios de vinculación con empresas e instituciones del ámbito regional y nacional.

Por último, el director de Comercio y Desarrollo invitó a los emprendedores formoseños a participar de la convocatoria y recordó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 31 de julio. Una vez finalizado ese plazo, la etapa provincial de evaluación comenzará el 31 de agosto, instancia en la que se definirán los proyectos que representarán a Formosa en la final nacional.