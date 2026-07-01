Ver Bélgica vs. Senegal en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Kevin De Bruyne y Sadio Manpe se cruzan en un partidazo.

Bélgica y Senegal se enfrentarán este miércoles 1 de julio a las 17 (hora argentina) por un lugar entre los 16 mejores seleccionados del Mundial 2026. El duelo reunirá a dos equipos con un andar irregular en esta Copa del Mundo, que en la previa parecen equipos muy parejos, donde se juegan el todo por el todo. Será el primer encuentro en esta edición que jugarán un duelo de eliminación directa, después de terminar primera y tercera respectivamente.

Para los Diablos Rojos representa la posible última función mundialista de algunos de sus históricos jugadores de su generación dorada, que alcanzaron las semifinales del Mundial 2018. Del otro lado estará Senegal, un seleccionado que volvió a demostrar su crecimiento sostenido y que buscará repetir las actuaciones que lo convirtieron en una de las principales potencias africanas de los últimos años, aunque con el debe aún en una Copa del Mundo.

Por dónde ver Bélgica contra Senegal

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Bélgica y Sernegal de este miércoles 1 de julio a las 17 (hora argentina) será transmitido por DSports, Flow y Paramount+.

Cómo llegan Bélgica y Senegal a este encuentro

El seleccionado belga avanzó como líder del Grupo G luego de un comienzo con más dudas que certezas. En su debut igualó 1-1 frente a Egipto y posteriormente empató sin goles con Irán, resultados que dejaron abierta la definición de la zona para la última jornada. Sin margen para especular, el equipo dirigido por Rudi García respondió con autoridad y goleó 5-1 a Nueva Zelanda, una actuación convincente que le permitió quedarse con el primer puesto y llegar con el ánimo renovado a la fase eliminatoria.

Más allá de ese despegue futbolístico, Bélgica continúa apoyándose en la jerarquía de una base que acumula años de competencia internacional. Kevin De Bruyne sigue siendo el conductor del equipo, Jeremy Doku aporta desequilibrio y velocidad por las bandas, mientras que Thibaut Courtois transmite seguridad desde el arco. A ellos se suma Romelu Lukaku, quien dejó atrás una temporada marcada por las lesiones y aceptó con naturalidad un rol diferente dentro del plantel. El máximo goleador histórico de su selección aseguró que está preparado para aportar desde donde el entrenador lo necesite, convencido de que el objetivo colectivo es mucho más importante que cualquier protagonismo individual.

Doku, una de las esperanzas belgas.

Senegal, por su parte, consiguió el pasaje a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Después de un arranque complicado en el Grupo I, el conjunto africano llegó obligado a ganar en la última fecha y respondió con una contundente goleada por 5-0 sobre Irak. Ese resultado, sumado a la diferencia de gol, le permitió mantenerse con vida y afrontar la etapa decisiva con una inyección anímica enorme.

El equipo dirigido por Pape Thiaw combina experiencia y potencia física. Kalidou Koulibaly lidera una defensa que buscará controlar el poder ofensivo belga, mientras que Idrissa Gueye aporta equilibrio en el mediocampo y Nicolas Jackson aparece como la principal referencia ofensiva, más Sadio Mané como principal referente y figura. La presión alta y las rápidas transiciones son algunas de las herramientas con las que Senegal intentará sorprender al equipo europeo.