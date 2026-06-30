LeBron tiene previsto dejar los Lakers y jugar en otro equipo la próxima temporada: ESPN

FOTO DE ARCHIVO: NBA: Eliminatorias — Houston Rockets contra Los Angeles Lakers

LeBron James, ​cuatro veces campeón de la NBA y máximo anotador de todos los tiempos de la liga de baloncesto ‌estadounidense, comunicó a Los ‌Ángeles Lakers que tiene previsto jugar en otro equipo la próxima temporada, informó ESPN el martes.

James ha pasado las últimas ocho temporadas de su brillante carrera con el equipo "oro y púrpura" californiano, con el que conquistó el título en 2020 tras dos etapas distintas con los Cleveland Cavaliers y cuatro años ​con los Miami ⁠Heat.

Los Lakers no respondieron de inmediato cuando se les pidió ‌que comentaran la noticia de ESPN, que citó ⁠al agente de James y que ⁠salió a la luz en medio de los rumores de que los Golden State Warriors están interesados en ficharle.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

James, de 41 ⁠años, que superó en marzo el récord de Robert ​Parish de más partidos disputados en temporada ‌regular durante una carrera, ha ‌seguido rindiendo a un nivel de élite a pesar de ⁠su edad. En febrero logró su 22ª selección consecutiva para el All-Star, un récord de la liga.

Como prueba de su resistencia, James y su hijo Bronny se convirtieron en octubre ​de 2024 ‌en el primer dúo de padre e hijo en jugar juntos en un partido de la temporada regular de la NBA, cumpliendo así lo que él llevaba tiempo diciendo que era uno de sus últimos ⁠objetivos en el baloncesto.

James, cuatro veces Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, fichó por los Lakers en 2018. Fue elegido con el primer puesto del Draft de 2003 por los Cavaliers, el equipo de su ciudad natal, donde pasó siete temporadas antes de anunciar, durante un programa especial de televisión en ‌vivo, que se marchaba a Miami.

El anuncio dañó la imagen pública de James y provocó que, esa misma noche, muchas personas quemaran réplicas de su camiseta con el número 23 en las calles de Cleveland. En Miami, James formó equipo con Dwyane Wade ‌y Chris Bosh, ganando dos anillos de la NBA en las cuatro temporadas que pasaron juntos en South Beach.

Posteriormente, James regresó a ‌Cleveland y, en ⁠2016, remontó con el equipo un 1-3 en contra en la serie de las Finales de ​la NBA para dar la sorpresa ante los Warriors y cumplir su promesa de dar a los Cavaliers su primer título.

Con información de Reuters