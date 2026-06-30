Este será el día más frío del año en AMBA: habrá mínimas bajo cero, según el SMN

El invierno se hará sentir con toda su intensidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a lo largo de los últimos días de junio y los primeros de julio. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en una importante crisis luego de la renuncia de su director, Antonio José Mauad y al borde de la parálisis total, el próximo viernes 3 de julio será el día más frío de lo que va en este 2026.

A raíz del ingreso de una masa de aire polar, las temperaturas se mantendrán muy bajas durante varias jornadas. Según el SMN, las mínimas descenderán por debajo de los 0°C en distintos sectores del sur del conurbano bonaerense, donde se esperan heladas desde las primeras horas de la mañana. En la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte de la zona norte del conurbano, la mínima se ubicará alrededor del 1°C.

Entre los municipios donde se prevén registros bajo cero se encuentran Ezeiza, Cañuelas, Quilmes y Berazategui. Aunque el cielo se mantendrá con escasa nubosidad y no se pronostican lluvias, el aire frío hará que la sensación térmica pueda ser incluso inferior a la temperatura registrada.

El comienzo de julio, atravesado por el aire polar

La irrupción de la masa de aire polar no se limitará a una sola jornada. Según el SMN, el frío intenso persistirá durante varios días, con mañanas heladas y tardes frescas en toda la región metropolitana. Frente a ello, las autoridades recomendaron reforzar las medidas de prevención, especialmente para proteger a los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas en situación de calle.

También recordaron la importancia de revisar periódicamente y de utilizar de manera segura los sistemas de calefacción, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Además, subrayaron el resguardo de las mascotas en los momentos de bajas temperaturas.

Mucho frío, pero lejos de los récords históricos

Aunque el viernes se anticipa como la jornada más fría del año, las temperaturas previstas todavía estarán lejos de los registros más extremos que marcaron la historia meteorológica del AMBA.

El récord absoluto continúa siendo el del 9 de julio del año 1918, cuando la Ciudad de Buenos Aires registró una temperatura de -5,4°C. También quedaron en la memoria la intensa ola polar de junio de 1967, la histórica nevada del 9 de julio de 2007 y el fuerte ingreso de aire frío que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires durante los meses de junio y julio de 2024.

A prepararse: sin alcanzar esos valores excepcionales, según el SMN, este viernes se consolidará una de las semanas más frías del año.