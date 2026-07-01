Máxima tensión: con golpes y empujones, la Policía no permitió avanzar una protesta de trabajadores del Conicet

Efectivos de la Policía rodearon y amedrentaron una protesta de trabajadores del Conicet nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) este miércoles en Palermo. La manifestación se realizaba en el marco d una jornada nacional de protesta para frenar el despido inminente de 379 becarios y exigir la restitución inmediata de la obra social a todo el personal de becas del organismo. Con golpes y empujones, las fuerzas de seguridad intentaron disolver la manifestación y no les permitieron llegar a la Avenida Santa Fe.

En la Ciudad de Buenos Aires, la principal medida consistía en una movilización al Polo Científico (Palermo) que empezó a desarrollarse a partir de las 11, en paralelo con la reunión clave que mantenía el Directorio del Conicet. Fue en ese contexto en que las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes.

La jornada tiene alcance federal con réplicas y acciones en las principales ciudades del país.

Conflicto en el Conicet: el origen del reclamo

La urgencia de la convocatoria radica en que, a fines de julio, 379 becarios posdoctorales que se postularon para ingresar a la Carrera del Investigador Científico (CIC) quedarán en la calle si las autoridades no les otorgan las prórrogas correspondientes para garantizar su continuidad laboral hasta el ingreso efectivo a la planta permanente. Desde el gremio denuncian que esta situación fue provocada de manera deliberada por el Directorio que, bajo la orden del Poder Ejecutivo de ejecutar recortes en todas las áreas del Estado, postergó la convocatoria del concurso con el único fin de ahorrarse meses de salarios y aportes patronales.

A la amenaza de despidos se suma una situación de extrema vulnerabilidad sanitaria: la regularización de la cobertura médico-asistencial. En las últimas semanas, decenas de becarios sufrieron la baja arbitraria y sin preaviso de su obra social, interrumpiendo incluso tratamientos médicos de personas con diversas patologías.

El pliego de reclamos acumula también la exigencia de mantener vigentes los concursos ya realizados para cubrir vacantes en la Carrera de Personal de Apoyo (CPA), los cuales el organismo evalúa dar de baja de forma retroactiva.

Todo esto se da en un marco de asfixia presupuestaria signado por una caída del salario real superior al 40% y el congelamiento de los programas de financiamiento para proyectos e insumos de laboratorio, un combo que ya está provocando un preocupante éxodo de científicos hacia el exterior.