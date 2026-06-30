Contra el ajuste de Milei: trabajadores del CONICET se movilizarán en distintos puntos del país

Trabajadores del CONICET se movilizarán en distintos puntos del país en repudio a los despidos y el vaciamiento presupuestarios del organismo de ciencia y tecnología por parte del gobierno de Javier Milei. 379 profesionales altamente calificados podrían perder sus becas a partir de julio.

Desde la cuenta Jóvenes Científicos Precarizados Buenos Aires convocaron a una movilización al Polo Científico a las 11 (Godoy Cruz 2270, ciudad de Buenos Aires). "Por las prórrogas hasta los resultados del concurso de CIC, por la obra social, por las altas pendientes de CIC y CPA, y por lo que queda de nuestro estipendio", exigieron.

Según informaron, el miércoles 17 se habían concentrado en el mismo lugar, por lo que ocuparon el hall y del piso 11, donde uno de los directores del organismo, José María Bruniard, los "recibió y se comprometió a transmitir el reclamo y recibirnos en la próxima reunión del Directorio del CONICET".

Por otra parte, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo (ADIUNT) convocaron a una movilización a la Casa Histórica a las 11.30, como parte de una "jornada de lucha en defensa de la ciencia y la universidad pública con clases públicas".

"ADIUNT convoca a movilizar junto a trabajadores/as del CONICET frente a los recortes, despidos y el ajuste al sistema científico", informaron. Mientras tanto, en Misiones se anunció una movilización a la Plaza 9 de Julio de Posadas, en rechazo al deterioro de las condiciones laborales, el vencimiento de cientos de becas posdoctorales, la crisis de la obra social y la pérdida sostenida de personal.

“El CONICET viene atravesando un proceso de vaciamiento, de desguace, de ajuste sistemático desde hace dos años, desde que asumió Javier Milei. Obviamente, el paso del tiempo de ese ajuste sistemático sostenido no hace más que empeorar las cosas”, sostuvo Gonzalo Sanz Cerbino, secretario general adjunto de ATE-CONICET, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

En Rosario, la comunidad científica de la ciudad santafesina se movilizará a las 11 al Centro Científico Tecnológico rosarino para denunciar que becarios posdoctorales corren peligro de quedarse sin trabajo si no les prorrogan las becas.

Investigadores y becarios posdoctorales del Conicet habían informado que 379 profesionales altamente calificados podrían ser despedidos del organismo a partir de julio, en medio de reclamos por la falta de cobertura médica, demoras en concursos y recortes en el sistema científico.

Desde el Colectivo de Becarias y Becarios Posdoctorales (cohorte 2023-2026) y postulantes a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) 2025 aseguraron que la situación del sistema científico nacional atraviesa "una situación crítica" que se profundizó en los últimos años. Según los investigadores, el sistema científico argentino perdió casi ocho puestos de trabajo por día desde diciembre de 2023. Además, advirtieron que el presupuesto destinado a ciencia y tecnología cayó al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), por debajo incluso de los niveles registrados tras la crisis económica de 2001.