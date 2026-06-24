Crisis en el Conicet: advierten que 379 científicos podrían ser despedidos

Investigadores y becarios posdoctorales del Conicet denunciaron que 379 profesionales altamente calificados podrían ser despedidos del organismo a partir de julio, en medio de reclamos por la falta de cobertura médica, demoras en concursos y recortes en el sistema científico. Ante este escenario, la comunidad científica convocó a una nueva movilización para el próximo primero de julio en el Polo Científico, en el barrio porteño de Palermo.

Desde el Colectivo de Becarias y Becarios Posdoctorales (cohorte 2023-2026) y postulantes a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) 2025 aseguraron que la situación del sistema científico nacional atraviesa "una situación crítica" que se profundizó en los últimos años. Según los investigadores, el sistema científico argentino perdió casi ocho puestos de trabajo por día desde diciembre de 2023. Además, advirtieron que el presupuesto destinado a ciencia y tecnología cayó al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), por debajo incluso de los niveles registrados tras la crisis económica de 2001.

También cuestionaron la reducción de fondos para proyectos de investigación y señalaron que la paralización de herramientas de financiamiento, como los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), afectó directamente el desarrollo de numerosas líneas de trabajo. Apuntaron contra el desmantelamiento de la Agencia I+D+i, principal organismo de financiamiento de investigaciones científicas en el país.

Otro de los ejes del reclamo está vinculado con la situación sanitaria de trabajadores y becarios. De acuerdo con la denuncia difundida por el colectivo, cientos de investigadores quedaron sin cobertura médica tras las bajas registradas en la obra social Unión Personal. Los trabajadores sostuvieron que en varias regiones del país la prestación se encuentra suspendida o funciona de manera irregular desde hace dos años. En las zonas donde continúa operativa, aseguraron que los coseguros "se han vuelto prohibitivos".

Los investigadores cuestionaron además la propuesta realizada por el Directorio del Conicet, encabezado por Daniel Salamone, que contempla la posibilidad de renunciar voluntariamente a la obra social a cambio de un monto mensual de 90 mil pesos para contratar cobertura privada.

Concursos demorados y 379 profesionales en riesgo

La comunidad científica también denunció retrasos en la efectivización de cargos correspondientes a concursos realizados en años anteriores. Según precisaron, el organismo aún adeuda la incorporación de 585 cargos correspondientes a la convocatoria CICyT 2022 y la totalidad de los 400 cargos concursados en 2023. A ello se suman ingresos pendientes en la Carrera de Personal de Apoyo (CPA).

Los becarios explicaron que la convocatoria anual para ingresar a la Carrera del Investigador no fue abierta en 2024, como establece el reglamento, lo que generó un fuerte desfasaje en las trayectorias académicas y laborales. En ese marco, advirtieron que los resultados de la convocatoria CICyT 2025 recién serían comunicados en agosto de 2027 y las incorporaciones se concretarían a partir de mediados de 2028.

La principal preocupación gira en torno a las prórrogas para las becas posdoctorales. Desde el colectivo señalaron que este año no estaría previsto extenderlas, lo que implicaría que 379 investigadores finalicen su vínculo con el organismo en julio. "Una cohorte entera formada en Ciencia hoy no encuentra lugar en el sistema, eliminando un eslabón generacional en el futuro científico de la Argentina", sostuvieron en el comunicado.