Delantero marroquí Saibari ficha por el Bayern Munich procedente del PSV

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Marruecos contra Haití

El ​Bayern Munich, campeón de Alemania, anunció el martes el fichaje del delantero ‌marroquí Ismael Saibari, ‌procedente del PSV Eindhoven neerlandés y quien es una de las figuras de la selección de su país que está participando del Mundial.

No se han revelado los detalles financieros de la operación, pero ​la prensa ⁠local dijo que el traspaso podría ascender ‌a 55 millones de euros (63 ⁠millones de dólares).

"El FC ⁠Bayern ha fichado a Ismael Saibari (25) procedente del PSV Eindhoven. El delantero se encuentra ⁠actualmente concentrado con la selección de ​Marruecos en el Mundial", dijo ‌el Bayern en un ‌comunicado, quien destacó que el atacante ⁠se unirá al club tras el torneo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Saibari, de 25 años, se incorporó al PSV en 2020 procedente del club ​belga Genk. ‌El internacional marroquí ha marcado 42 goles en todas las competiciones en 142 partidos con el club.

Saibari vivió su temporada más prolífica la ⁠pasada campaña, en la que marcó 15 goles en 27 partidos de liga y ayudó al PSV a conseguir su tercer título consecutivo de la Eredivisie.

"De niño, uno sueña con firmar un contrato con un club ‌como el FC Bayern. Todo el mundo sabe que es uno de los clubes más grandes del mundo", declaró Saibari.

El atacante ha desempeñado un papel clave con Marruecos ‌en el Mundial, marcando en la victoria 1-0 sobre Escocia y en el 4-2 sobre ‌Haití, antes ⁠de transformar el último penal en la tanda contra Países Bajos en ​los dieciseisavos de final.

(1 dólar = 0,8779 euros)

Con información de Reuters