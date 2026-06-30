¿Qué es el boost? El modo que le falló a Franco Colapinto en la largada del GP de Austria

Alpine no pudo largar bien en el GP de Austria.

Luego de haber perdido la vuelta en el último intento de la Q2, Franco Colapinto quedó posicionado en el decimosexto lugar de la grilla del GP de Austria, con el claro objetivo de aprovechar la largada para recuperar posiciones. Sin embargo, cuando se apagaron las luces de los semáforos, el pilarense apretó el acelerador, avanzó unos metros y se quedó sin impulso por unos breves segundos, que fueron suficientes para perder posiciones con sus rivales.

Exactamente lo mismo sucedió con Pierre Gasly, quien fue superado por Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto tras salir del decimoprimer cajón, lo que dejó en evidencia una falla en el A526 de Alpine. De hecho, Franco mencionó después de la carrera que se había quedado sin “boost”, un término en inglés que refiere a uno de los aspectos del nuevo reglamento de la Fórmula 1 y que ha sonado extraño para más de uno.

En criollo, el “boost” se refiere al modo Overtake o modo adelantamiento, que fue instaurado en la presente temporada como reemplazante del sistema DRS, que consistía en la apertura del alerón trasero para aumentar la aerodinámica. Si bien los alerones siguen siendo móviles, ahora su uso está relacionado con la gestión de la energía, ya que los rebases ahora se vinculan más con la potencia de los motores.

Ahora bien, el motor de combustión tiene una entrega máxima de potencia que no siempre es suficiente para concretar un adelantamiento y es ahí cuando aparece el “boost”, que es el sistema que libera la potencia de la batería para sumarla a la del motor. Podría simplificarse como una especie de turbo que lleva al coche a su máximo rendimiento al aportar energía de 350 kW adicionales, un extra que permite tanto atacar como defenderse.

Por consiguiente, lo que sucedió con los Alpine fue una falla eléctrica que derivó en que ni Colapinto ni Gasly posean ese extra de potencia, lo que les hizo perder velocidad en relación con sus adversarios. De ahí que Steven Nielsen, director del equipo galo, haya manifestado que se investigará qué fue lo que sucedió como para que sus dos pilotos no puedan tener una salida limpia en Spielberg, algo que se intentará corregir para la siguiente fecha en Silverstone.

Colapinto volvió a quedar fuera de la zona de puntos.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Austria, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Silverstone. Allí se desarrollará el Gran Premio de Gran Bretaña por la novena fecha entre el 3 y 5 de julio bajo el formato sprint.