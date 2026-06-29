Cultura e historia: Formosa conmemorará la Provincialización con un ciclo de actividades para rescatar la memoria

En el marco de un nuevo aniversario de la Provincialización de Formosa, la provincia preparó una agenda especial destinada a rescatar, investigar y difundir el patrimonio documental vinculado a uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia provincial. Además, se buscará profundizar las raíces de la provincia y la identidad cultural que tienen los formoseños.

En diálogo con Agenfor, el responsable del Archivo Histórico perteneciente a la Dirección de Patrimonio Socio Cultural, Francisco Gutiérrez, anticipó que se va a realizar un conversatorio referido a la Provincialización y abordar de forma íntegra, con la exploración de la historia.

La actividad central se desarrollará el próximo martes 30 de junio, desde las 9.30 horas, en la sede del Archivo Histórico y Biblioteca Provincial. Con el conversatorio "Formosa: de Territorio Nacional a Provincia. Dimensiones y fuentes para la investigación histórica".

Una propuesta para preservar y difundir el patrimonio documental

Además del conversatorio, durante toda la semana el Archivo Histórico abrirá sus puertas con distintas actividades destinadas a acercar a la comunidad el acervo documental sobre la historia formoseña. "Se van a hacer muestras de libros y documentos, todo referido a la Provincialización y a la historia de nuestra provincia", explicó el funcionario y destacó que la iniciativa busca poner en valor las fuentes históricas que resguardan la memoria colectiva de Formosa.

En ese marco, remarcó que la convocatoria será abierta al público y que se trabajó de manera articulada con instituciones educativas para promover el acercamiento de las nuevas generaciones al conocimiento de la historia provincial.

Estudiantes y especialistas participarán de la jornada central

Como parte de las actividades, participarán estudiantes de sexto año de la EPES N° 67 "Emilio Puchini" y de cuarto año del Colegio Secundario "Don Bosco", quienes asistirán a la jornada junto a docentes que también trabajarán en la reivindicación de la cultura provincia.

La exposición principal estará a cargo del profesor de historia Javier Núñez, quien desarrollará una disertación sobre el proceso de Provincialización de Formosa, sus distintas dimensiones y las principales fuentes para su investigación, con el objetivo de promover la reflexión sobre un hecho clave en la construcción de la identidad provincial.

"Es una gran oportunidad para venir a presenciar y conocer un poco la historia de la provincia, comprender cómo vivía la gente de esa época y poner en valor nuestro pasado", concluyó Gutiérrez.