Formosa participó del encuentro federal de industrias culturales y advirtió por el desfinanciamiento en el sector

La provincia de Formosa participó del Primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas (EFICC), realizado en Mendoza, donde presentó sus principales líneas de trabajo en materia cultural y acompañó el planteo de las provincias sobre el impacto del desfinanciamiento nacional en el sector. La delegación formoseña estuvo integrada por representantes de distintas disciplinas artísticas y del ámbito de la gestión cultural.

El encuentro reunió a referentes de todo el país con el objetivo de analizar la situación actual de las industrias culturales, fortalecer vínculos institucionales y elaborar propuestas para su desarrollo. En representación del Gobierno de Formosa, la delegación fue encabezada por la directora de Acción Cultural, Graciela Marechal, quien destacó la importancia del espacio para visibilizar el trabajo provincial y avanzar en estrategias conjuntas.

La funcionaria explicó, en diálogo con Agenfor, que el encuentro fue organizado a partir de un diagnóstico previo elaborado con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que brindó capacitaciones específicas a representantes de diez industrias culturales de todo el país. “Se expuso la problemática que existe en cada sector y, después de una votación en la que participamos todos los responsables de las provincias, se abordaron varios ejes de trabajo”, señaló Marechal.

Una delegación que representó la diversidad cultural formoseña

La comitiva de Formosa estuvo integrada por 14 representantes, entre ellos referentes de distintas disciplinas artísticas y estudiantes de la Diplomatura en Gestión Pública Cultural. Durante las jornadas estuvieron representados sectores estratégicos como artesanías, música, artes visuales, artes escénicas, danza y videojuegos, áreas que reflejan la diversidad y el crecimiento de las industrias culturales formoseñas.

“Tuvimos una destacada participación exponiendo todas nuestras actividades, sobre todo en el área de cultura”, resaltó la directora de Acción Cultural. Además, valoró especialmente la posibilidad de fortalecer vínculos institucionales con otras provincias. Según explicó, el encuentro permitió generar nuevas conexiones para impulsar proyectos conjuntos y continuar trabajando de manera articulada en beneficio del sector cultural.

Preocupación por el desfinanciamiento nacional

Uno de los principales temas abordados durante el encuentro fue la situación económica que atraviesan las industrias culturales en todo el país. En ese sentido, Marechal manifestó la preocupación compartida por las provincias frente a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional y el impacto que estas medidas generan en el desarrollo de actividades culturales.

“Pudimos plantear la situación actual por la que estamos atravesando todos, sobre todo en la parte económica, debido al desfinanciamiento que este Gobierno nacional ha implementado en el área de cultura”, expresó.

El compromiso del Gobierno de Formosa con la cultura

Pese al complejo contexto económico, desde la provincia ratificaron la decisión de continuar fortaleciendo las políticas culturales y acompañando a los trabajadores del sector. Marechal remarcó que el Gobierno de Formosa mantiene firme su compromiso con el desarrollo de las industrias culturales, impulsando acciones de gestión, capacitación y articulación con otras jurisdicciones.

“Si bien esto nos afecta de manera muy fuerte, lo importante es que seguimos trabajando, gestionando y conectados con todas las demás provincias”, concluyó.

De esta manera, la participación en el EFICC volvió a poner de manifiesto el rol activo de Formosa en la defensa de la cultura como motor de identidad, desarrollo y generación de oportunidades, reafirmando además la presencia permanente del Gobierno provincial en los espacios donde se debaten las políticas públicas destinadas al sector.