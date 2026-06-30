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Quansah y James, fuera de entrenamiento Inglaterra antes de partido de dieciseisavos final del Mundial

30 de junio, 2026 | 14.37

Por Lori ​Ewing

KANSAS CITY, EEUU, 30 jun (Reuters) - Los defensas ‌de Inglaterra ‌Jarell Quansah y Reece James se ausentaron del entrenamiento del martes, previo a su partido de dieciseisavos de ​final del ⁠Mundial contra la República ‌Democrática del Congo, ⁠lo que ⁠deja al DT Thomas Tuchel con problemas en la ⁠zaga de cara al ​choque del ‌miércoles.

Quansah sufre una ‌lesión de tobillo que ⁠se produjo durante la victoria de Inglaterra 2-0 sobre Panamá ​en ‌su último partido de la fase de grupos el sábado, mientras que James se ⁠perdió ese encuentro tras lesionarse el isquiotibial en el empate a 0-0 con Ghana en su partido anterior.

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Ambos están siguiendo ‌programas de entrenamiento individuales, dijo la federación inglesa. 

La ausencia de ambos jugadores en la sesión del martes ‌supone un duro golpe para Inglaterra, cuyas debilidades ‌defensivas han ⁠sido motivo de preocupación a lo ​largo del torneo.

Con información de Reuters

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