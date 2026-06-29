Francia mantiene plan de emergencia sanitaria en el nivel más alto por si se da otra ola de calor

Ola de calor azota París

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, declaró el lunes que ‌mantendría el ‌plan de respuesta a emergencias sanitarias del país, ORSAN, en su nivel más alto durante los próximos días ante "una posible repetición de una ola de calor".

Lecornu hizo ​estas declaraciones ⁠al inicio de una reunión de ‌crisis del Gobierno para ⁠analizar cómo ha ⁠gestionado Francia la grave ola de calor de la semana pasada y cómo ⁠podría prepararse para futuras ​olas de calor.

• La ‌agencia meteorológica francesa ha ‌indicado que el calor extremo ⁠ya ha remitido en la mayor parte del país, aunque es probable que las temperaturas vuelvan ​a ‌subir hacia finales de semana.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• Los científicos han señalado que la ola de calor, que comenzó el 20 de ⁠junio, ha sido la peor registrada en Europa, donde el clima está cambiando más rápido que la media mundial.

• Francia ha registrado 1.000 muertes más durante la abrasadora ola de ‌calor que azota Europa, informó el domingo la agencia de salud pública, que advirtió que la cifra real probablemente sea mayor.

• La mayoría de ‌las muertes se produjeron entre personas de 65 años o más, aunque ‌los efectos ⁠del calor extremo sobre la salud afectaron a todos ​los sectores de la población, indicó Santé Publique.

(Reportaje de Dominique Vidalon; Editado en español por Juana Casas)