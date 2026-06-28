Polémica en Santa Cruz: un intendente prohibió el festejo de los 45 años de una empresa histórica

Un nuevo escándalo sacudió a la provincia de Santa Cruz. El intendente de Las Heras, Antonio Carambia, y su secretario de Gobierno, Julián Sauco, quedaron nuevamente en el ojo de la tormenta tras impedir la realización de un festival popular en la localidad.

Las rispideces políticas subieron de tono luego de conocerse las trabas impuestas a una de las organizaciones con mayor arraigo histórico en la región, en medio de un complejo trasfondo de disputas abiertas entre la administración municipal y el sindicato de petroleros.

La firma local Oleosur S.A. había presentado formalmente el pasado 11 de julio una solicitud que requería el alquiler por un plazo de 24 horas de un predio actualmente abandonado.

Según detalló Agencia Nova, el objetivo de la empresa era llevar adelante la conmemoración de su 45° aniversario mediante una propuesta integradora para los vecinos, proyectando el montaje de un escenario mayor y el desarrollo de diversos recitales de música al aire libre.

La conducción del Ejecutivo local optó por la inoperancia institucional y clausuró cualquier vía de entendimiento o resolución con los representantes de la compañía, dejando sin respuesta la petición original de uso de suelo.

Vecinos y sectores afectados apuntaron directamente contra la desidia administrativa de Carambia y Sauco, remarcando que el silencio oficial y las puertas cerradas de la intendencia terminaron dinamitando la celebración vecinal, en una maniobra donde el sentido común quedó desplazado por intereses políticos y dejó al pueblo con un profundo sabor amargo por el evento cancelado.

Santa Cruz tiene el changuito de supermercado más caro del país

Santa Cruz volvió a ubicarse como la provincia más cara de la Argentina para realizar una compra mensual de alimentos y bebidas, con una economía estancada y sin respuestas del gobernador Vidal. Según un relevamiento de la consultora Analytica, el costo promedio del changuito de supermercado alcanzó los $1.013.092, convirtiéndose en el valor más alto del país y superando por amplio margen al resto de las jurisdicciones.

El estudio, elaborado a partir de precios relevados en supermercados y comercios online durante el mes de mayo, refleja el fuerte impacto que afrontan los hogares santacruceños frente al aumento del costo de vida. La diferencia con el conurbano bonaerense, donde se registró el menor valor del país, asciende a $126.362.

La Patagonia concentra nuevamente los precios más elevados del país. Detrás de Santa Cruz aparecen Chubut, con un costo promedio de $1.001.181; Río Negro, con $994.315; Tierra del Fuego, con $981.913; y Neuquén, con $939.213. Son las únicas provincias donde la compra mensual de alimentos se acerca o supera el millón de pesos.

El informe también muestra que otras provincias del norte y centro del país presentan costos inferiores a los de Santa Cruz. Formosa registró un valor promedio de $902.719; Corrientes, $910.454; Tucumán, $911.023; Chaco, $912.236; y Córdoba, $912.000.