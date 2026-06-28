Bélgica, lista para enfrentarse a sorpresiva Senegal en los dieciseisavos de final, dice Debast

Zeno Debast, jugador de la selección masculina de Bélgica, llega al Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma para disputar la Copa del Mundo

Bélgica se recuperó de un comienzo titubeante en el Mundial para acabar como ‌primera del Grupo ‌G, aunque su dudoso premio es enfrentarse a Senegal en los dieciseisavos de final, y el defensor Zeno Debast declaró el domingo que no esperaban enfrentarse a la selección africana.

Los Diablos Rojos por fin empezaron a funcionar en ​su último partido ⁠de la fase de grupos, aunque fuera ‌contra una selección neozelandesa de limitadas ⁠capacidades, tras dos empates contra ⁠Egipto e Irán, lo que les ha dado confianza de cara a la fase eliminatoria del ⁠torneo.

La victoria 5-1 sobre los kiwis aseguró ​a Bélgica el primer puesto del ‌Grupo G y un ‌choque ante uno de los ocho mejores ⁠terceros del torneo.

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Parecía que su rival iba a ser Corea del Sur, pero la remontada de la República Democrática del Congo ante ​Uzbekistán el ‌sábado le aseguró el pase y eliminó al elenco asiático, por lo que el próximo rival de Bélgica será Senegal.

Pese al poco tiempo de preparación, Debast afirmó ⁠que su equipo estaría preparado. "Ha sido una sensación un poco extraña, pero sabemos que ahora nos toca Senegal y tenemos, creo, tres días para preparar el partido", declaró a periodistas el domingo.

"Senegal es un equipo realmente bueno (...) Creo que será un ‌buen partido, sabiendo que nosotros también tenemos cualidades. Si estamos en buena forma y seguimos con la dinámica positiva de nuestro último partido, creo que será un partido muy bueno".

Debast aún no ‌ha jugado en el torneo debido a una lesión, pero afirmó que una resonancia magnética reciente ha ‌confirmado que sigue ⁠recuperándose.

"El resultado ha sido positivo, todo va según lo previsto, así que ​somos optimistas (...) Me siento bien; hoy he podido participar parcialmente en el entrenamiento del equipo".

Con información de Reuters