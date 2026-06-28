Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 28 de junio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 16 minutos
Telekino de hoy EN VIVO: a qué hora es el sorteo y cómo prepararte este 28 de junio
Premios con el número de cartón
Mientras preparamos el cartón, te contamos que además del sorteo tradicional por aciertos, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares (autos 0km, camionetas o viajes) usando el número de serie único que viene impreso en tu boleta. ¡Nunca tires tu cartón sin revisar todo! La suerte puede estar escondida ahí.
Acomodate que a las 15:00 hs arranca la acción. ¡A jugar!
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