Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 28 de junio

Premios con el número de cartón

Mientras preparamos el cartón, te contamos que además del sorteo tradicional por aciertos, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares (autos 0km, camionetas o viajes) usando el número de serie único que viene impreso en tu boleta. ¡Nunca tires tu cartón sin revisar todo! La suerte puede estar escondida ahí.

Acomodate que a las 15:00 hs arranca la acción. ¡A jugar!