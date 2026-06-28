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Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 28 de junio

En VIVO - Actualizado hace 15 minutos

Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.

Hace 16 minutos

Telekino de hoy EN VIVO: a qué hora es el sorteo y cómo prepararte este 28 de junio

Premios con el número de cartón

Mientras preparamos el cartón, te contamos que además del sorteo tradicional por aciertos, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares (autos 0km, camionetas o viajes) usando el número de serie único que viene impreso en tu boleta. ¡Nunca tires tu cartón sin revisar todo! La suerte puede estar escondida ahí.

Acomodate que a las 15:00 hs arranca la acción. ¡A jugar!

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