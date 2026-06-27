De Bruyne elogia el BC Place de Vancouver tras pase de Bélgica a dieciseisavos final del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda vs Bélgica

La forma en que la ciudad de Vancouver ha acogido el ‌Mundial no ‌ha pasado desapercibida, y el mediapunta belga Kevin De Bruyne elogió el BC Place después de que su equipo se asegurara el primer puesto del Grupo G y una plaza ​en los ⁠dieciseisavos de final tras golear 5-1 ‌a Nueva Zelanda el viernes.

• ⁠De Bruyne describió el ⁠BC Place como un "auténtico estadio de fútbol" tras la victoria de Bélgica.

• La ⁠calidad del jugador de 34 ​años quedó plenamente demostrada al ‌marcar un gol, ‌y los aficionados entonaron repetidamente su ⁠cántico -"Oh, Kevin De Bruyne"- en señal de admiración.

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• "En cuanto a la ciudad de Vancouver, solo he estado ​aquí una ‌breve estancia, pero tengo que decir que ha sido un estadio realmente agradable para jugar", declaró a periodistas el excentrocampista del ⁠Manchester City.

• Bélgica disputó sus dos primeros partidos del torneo en Seattle y Los Ángeles.

• "Los otros dos son enormes, pero se respira todo el ambiente de la NFL, así que creo que ‌para nosotros es realmente agradable", dijo De Bruyne. "Se notaba en el campo; es un poco diferente, así que fue un placer".

• Bélgica terminó por delante de ‌Egipto por diferencia de goles, después de que ambos equipos acabaran con cinco ‌puntos en ⁠tres partidos.

• Los belgas se enfrentarán a uno de los ​ocho mejores terceros en dieciseisavos de final.

Con información de Reuters