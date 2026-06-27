Djokovic encabeza los elogios a Serena Williams antes de su regreso a Wimbledon

FOTO DE ARCHIVO: Abierto de Francia

El tenista ​serbio Novak Djokovic confirmó que Serena Williams está entrenando más duro que nunca de cara a su esperado regreso a Wimbledon, y fue el primero en elogiar ‌el sábado a la icono estadounidense ‌de 44 años.

El inminente regreso de Williams tras cuatro años de ausencia causó revuelo el sábado en las instalaciones del All England Club, donde los jugadores se mostraron entusiasmados ante la reaparición de la 23 veces campeona de Grand Slam en individuales.

"La veo en el gimnasio más de lo que, creo, la veía cuando estaba en su mejor momento", dijo a periodistas Djokovic, que buscará su título 25 de Grand Slam en individuales, un récord histórico. "Eso ​me dice que realmente ⁠quiere que esto salga lo mejor posible".

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Aunque Djokovic, séptimo cabeza de serie, tiene 39 años, ‌a nadie le sorprendería que el serbio llegue lejos en las ⁠próximas dos semanas en su intento por conquistar su ⁠octavo título de Wimbledon.

Williams, por su parte, no ha disputado ningún partido oficial de individuales desde el Abierto de Estados Unidos de 2022. Si gana su octava corona de Wimbledon en ⁠individuales, pasaría a la historia como uno de los mayores regresos deportivos de ​todos los tiempos.

A Djokovic le preguntaron qué le había dicho a ‌Williams cuando se la encontró esta semana ‌en el All England Club.

"Ante todo, lo que está haciendo es inspirador y épico. ⁠Eso es lo que le dije. Siempre he admirado su carrera, su trayectoria, su historia. Por supuesto, también la de Venus", dijo Djokovic, que se enfrentará al chino Wu Yibing en primera ronda.

"Es admirable, sinceramente, el esfuerzo que está dedicando. Por supuesto, todas las miradas ​están puestas en ‌ella, en su regreso. Solo espero que lo disfrute, porque se lo merece de verdad. Ha logrado algo histórico, legendario en su carrera".

"Que haya vuelto tras años de ausencia del circuito, después de haber tenido dos hijos, y que se esfuerce tanto, no solo por su propia satisfacción o por volver al ⁠circuito, sino también para darnos a todos el placer de verla de nuevo en la pista —tanto en individuales como en dobles—, es extraordinario".

"Le dije que, pase lo que pase, lo que está haciendo es una verdadera fuente de inspiración para mí personalmente, y estoy seguro de que también lo es para millones de personas en todo el mundo".

El compatriota de Williams, Ben Shelton, se hizo eco de los elogios de Djokovic cuando se le preguntó por el regreso que ha cautivado ‌al mundo del tenis y más allá.

"Verla aquí, tan concentrada como está, dándolo todo a sus 44 años, es increíblemente impresionante; sin duda, es uno de los mayores iconos de la historia del deporte, no solo del tenis", afirmó.

Para la recién coronada campeona del Abierto de Francia, Mirra Andreeva, este es el primer Grand Slam en el que participa con Williams también en ‌el cuadro, y se alegró de que sea la australiana Maya Joint quien se enfrente a ella el martes en lugar de ser ella misma.

"Nunca habría imaginado que llegaría a disputar el mismo ‌torneo que ella", dijo ⁠la rusa de 19 años.

"Cuando llegué al recinto y estaba calentando para mi entrenamiento, estaban celebrando la ceremonia del sorteo; yo lo observaba así (nerviosa), ​porque no creo que nadie del cuadro hubiera querido enfrentarse a Serena.

"Voy a hablar por mí misma. Yo no querría jugar contra Serena. Estaría muy nerviosa (...) Simplemente creo que es increíble que haya vuelto".

Con información de Reuters