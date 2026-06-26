Así podés transformar tu celular en un potente repetidor de Internet gratis

Esta posibilidad depende del modelo y de la versión de Android.

Si en tu casa hay habitaciones donde el WiFi apenas llega o directamente desaparece, no necesariamente hace falta comprar un repetidor. Un teléfono Android que ya no usás puede convertirse en una solución práctica para extender la cobertura de la red y eliminar las llamadas "zonas muertas" sin hacer una inversión extra.

La idea es sencilla: el celular se conecta a la red WiFi principal y vuelve a emitir la señal para que otros dispositivos puedan conectarse desde sectores donde la cobertura es deficiente. Aunque no reemplaza el rendimiento de un repetidor dedicado, puede ser una alternativa útil para mejorar la conectividad en determinadas situaciones.

Cómo reutilizar un celular viejo para ampliar la cobertura WiFi

La posibilidad de usar un smartphone como repetidor depende del modelo y de la versión de Android. Los dispositivos más recientes suelen incorporar esta función de forma nativa, mientras que en equipos más antiguos puede ser necesario instalar una aplicación específica.

Una vez configurado, el teléfono crea una nueva red WiFi a partir de la conexión original. Para obtener los mejores resultados, conviene ubicarlo en un punto intermedio entre el router y la zona donde la señal es más débil. De esta manera, recibe una buena conexión y puede redistribuirla de manera más eficiente.

También es recomendable mantener el equipo conectado al cargador durante su uso, ya que esta función consume bastante batería. Si el celular todavía tiene una tarjeta SIM instalada, lo ideal es desactivar los datos móviles para asegurarse de que el tráfico pase exclusivamente por la red WiFi del hogar.

El celular se conecta a la red WiFi principal y vuelve a emitir la señal.

Cuándo conviene usar esta solución

Reutilizar un celular como repetidor puede ser una buena opción para mejorar la señal en una habitación puntual, conectar dispositivos de domótica o navegar desde sectores donde el WiFi llega con poca intensidad. También permite darle una segunda vida a un equipo que quedó guardado en un cajón.

Sin embargo, tiene algunas limitaciones. La velocidad y la estabilidad suelen ser inferiores a las de un repetidor WiFi o un sistema de red Mesh, especialmente si se utilizan muchos dispositivos al mismo tiempo o si se realizan tareas exigentes como videojuegos online o transferencias pesadas de archivos. En esos casos, un equipo dedicado sigue siendo la alternativa más recomendable.