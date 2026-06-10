Cada cuánto tiempo hay que cambiar la contraseña del wifi para proteger tus datos de los hackers domésticos

La recomendación más extendida es actualizar la clave cada seis meses.

Cambiar la contraseña del WiFi no tiene una frecuencia obligatoria, pero los especialistas en ciberseguridad coinciden en que hacerlo de forma periódica ayuda a proteger la red doméstica y evitar accesos no autorizados. Aunque no existe una regla universal, la recomendación más extendida es actualizar la clave aproximadamente cada seis meses o inmediatamente si hay sospechas de que alguien ajeno está utilizando la conexión.

Mantener una contraseña antigua durante demasiado tiempo puede facilitar que terceros accedan a la red, especialmente si la clave es débil o ya fue compartida con familiares, amigos o visitas. Además de afectar la privacidad, un intruso puede consumir ancho de banda, provocar una conexión más lenta e incluso acceder a información almacenada en los dispositivos conectados.

En qué situaciones hay que cambiar la clave del WiFi

Más allá del plazo recomendado, existen escenarios en los que conviene modificar la contraseña de inmediato. Uno de ellos es detectar actividad sospechosa en la red o identificar dispositivos desconocidos conectados al router.

También es aconsejable cambiar la clave cuando fue compartida con personas que ya no necesitan acceso, o si algún equipo conectado presenta comportamientos inusuales que puedan estar relacionados con un incidente de seguridad. Los expertos advierten que los ataques informáticos evolucionan constantemente, por lo que mantener una red protegida es una medida preventiva fundamental.

Cómo crear una contraseña más segura

La primera línea de defensa de cualquier red WiFi es una contraseña robusta. Los especialistas recomiendan evitar datos personales, nombres propios, fechas de nacimiento o secuencias numéricas fáciles de adivinar.

En cambio, lo ideal es utilizar una clave de al menos 12 caracteres que combine letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos especiales. Asimismo, aconsejan no reutilizar la misma contraseña en otros servicios, ya que una filtración en cualquier plataforma podría comprometer también el acceso a la red inalámbrica.

La primera línea de defensa de cualquier red WiFi es una contraseña robusta.

Para modificar la contraseña, generalmente solo es necesario ingresar al panel de administración del router desde un navegador web utilizando la dirección IP del equipo. Una vez dentro, se debe acceder a la sección de seguridad inalámbrica, establecer la nueva clave y guardar los cambios. Después será necesario volver a conectar todos los dispositivos utilizando la contraseña actualizada.

Los expertos recuerdan que, además de cambiar la clave periódicamente, revisar qué dispositivos están conectados a la red es una práctica que ayuda a detectar posibles intrusos y mantener el WiFi protegido frente a accesos no autorizados.