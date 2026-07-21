Qué reveló la autopsia de la mujer de 61 años brutalmente asesinada en Catamarca: detuvieron al hijo

Un brutal crimen mantiene conmocionada a la provincia de Catamarca. Norma Varela Tula fue encontrada asesinada dentro de su vivienda del barrio La Chacarita durante la noche del domingo. El principal sospechoso es su hijo Joaquín, de 22 años, quien fue detenido y es investigado como autor de un presunto matricidio.

El cuerpo de la mujer, de 61 años, fue hallado por una sobrina que horas antes había escuchado una fuerte discusión entre la víctima y su hijo. La escena que encontró al ingresar a la vivienda reflejaba la violencia del ataque y dio inicio a una investigación que sumó elementos aterradores contra el acusado.

Los primeros resultados de la autopsia

Según El Ancasti, la autopsia realizada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) estableció que Norma Varela Tula murió a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones.

Según trascendió, el cuerpo presentaba signos de una agresión extrema. Desde el entorno familiar señalaron que la víctima recibió decenas de heridas de arma blanca y que varias de ellas habrían sido infligidas cuando ya estaba fallecida.

Además indicaron que el joven habría reconocido su responsabilidad en el crimen, pero la investigación judicial continúa para esclarecer la mecánica del hecho y determinar todas las circunstancias que lo rodearon.

El estremecedor testimonio de la sobrina

La sobrina de la víctima, identificada como Soledad, relató que vive en una casa ubicada al frente y que el pasado domingo, alrededor de las 12.45, escuchó una fuerte discusión entre su tía y Joaquín.

Según contó, vio llegar al joven acompañado por un amigo y cerca de una hora después observó que abandonó el lugar rápidamente. Más tarde, un hombre que le daba changas al acusado se presentó en su casa para advertirle que algo grave había ocurrido. Según su relato, el joven le habría confesado que había matado a su madre.

Había intentado retenerlo antes de avisar a la familia. Soledad fue directamente a la vivienda y encontró una escena de gran desorden y un posible forcejeo. Al abrir una habitación cerrada con llave, halló finalmente el cuerpo de su tía.

La mujer aseguró que la relación entre la madre y el hijo estaba marcada por episodios de violencia desde hacía varios años. "Ella lo echaba de la casa porque era muy violento", sostuvo la sobrina y afirmó que los conflictos eran frecuentes.

Mientras la investigación avanza, Joaquín Tula permanece detenido y a disposición de la fiscalía.