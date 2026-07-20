Open Notebook: cómo armar tu propio sistema de apuntes con IA local y olvidarte de los límites de la nube

Fuente: Hipertextual.

NotebookLM es una de las mejores herramientas para aprender, investigar y organizar información con inteligencia artificial. El problema es que pertenece a Google, sube los archivos a sus servidores, tiene límites de uso en la versión gratuita y algunas funciones requieren pagar. Para quienes quieren una alternativa libre y gratuita que les permita instalar su propio NotebookLM casero acorde a sus necesidades, la respuesta se llama Open Notebook.

Qué es Open Notebook y en qué se diferencia de NotebookLM

Open Notebook funciona a partir de cuadernos temáticos a los que se puede poner nombre y descripción. Cada cuaderno alberga las fuentes que se le aporten: enlaces, textos o documentos. Con toda esa información, la IA hace lo que se le pida: resumir el contenido, combinarlo, buscar algo en particular, responder preguntas a través de un chat o incluso crear un podcast sin abrir la boca.

La diferencia clave con NotebookLM está en el control. Mientras que NotebookLM utiliza exclusivamente Gemini, Open Notebook es compatible con varios modelos de IA: modelos cerrados como los de OpenAI (GPT), Anthropic (Claude) o Google (Gemini), pero también otros como ElevenLabs, Groq, Mistral y modelos completamente locales a través de Ollama o LM Studio. Si se usa un modelo local, ningún dato sale de la computadora.

Qué necesitás para instalarlo

Open Notebook utiliza Docker para su instalación. Los requisitos mínimos son 4 GB de RAM y 2 GB de espacio en disco, aunque si se ejecutan modelos de IA en local, se necesitará más espacio para instalarlos y más RAM para que funcionen correctamente. Si se va a usar un modelo de IA comercial, se necesitará su clave API. En cambio, si se apuesta por un modelo de IA local vía Ollama, no se necesita esa clave.

La instalación puede hacerse en una PC o Mac doméstica, en un NAS o en un dispositivo tipo Raspberry Pi.

El paso a paso para instalarlo con Ollama (sin pagar nada)

Antes de empezar, hay que instalar Docker Desktop en el ordenador. Además, hay que instalar Ollama o LM Studio. El primer paso consiste en configurar el Docker de Open Notebook: crear una nueva carpeta con el nombre open-notebook-local o similar, y ahí crear un archivo llamado docker-compose.yml con las instrucciones de la guía oficial. Desde el terminal, hay que ir a la carpeta creada y ejecutar el comando docker compose up -d, que iniciará los servicios. Luego se descarga e instala el modelo de IA elegido. La guía oficial recomienda Mistral como punto de partida por ser versátil y liviano.

Una vez iniciado, Open Notebook funciona desde el navegador en http://localhost:8502. La primera vez hay que ir a Manage → Models, agregar Ollama como proveedor y configurar los modelos de lenguaje. El resto del flujo es igual que NotebookLM: crear cuadernos, agregar fuentes y empezar a interactuar con la IA.