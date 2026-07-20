La desaparición de "Piti", una boa de más de tres metros de longitud, mantiene conmocionada a una familia del barrio porteño de Colegiales, que desde el jueves busca intensamente al animal después de que se escapara por la terraza de la vivienda donde vivía desde hacía años.

El operativo de búsqueda se concentra principalmente entre las calles Céspedes y Zapiola, donde la boa fue vista por última vez. A través de carteles colocados en el barrio y de publicaciones en redes sociales, sus dueños solicitaron la colaboración de los vecinos para hllarlo y aclararon que se trata de un ejemplar dócil, acostumbrado a convivir con personas y castrado.

"La tenemos desde hace muchos años, desde que medía dos metros", explicaron los propietarios. Además, señalaron que la serpiente responde a su nombre.

La búsqueda de "Piti"

Según relató la familia, la boa solía pasar buena parte del día en la terraza tomando sol, por lo que creen que no habría recorrido una gran distancia. También comentaron que en las últimas semanas la habían notado "decaída y apática", lo que aumenta la preocupación por su estado de salud.

"Piti" mide más de tres metros y es de colores marrones, dorados y verdes. La familia insistió en que el animal no representa un peligro para las personas y pidió especialmente que nadie intente lastimarlo si lo ve.

La situación reavivó el debate sobre la tenencia de este tipo de ejemplares. En Argentina, la posesión de animales silvestres está regulada por la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna. En el caso de las boas constrictoras, solo pueden mantenerse en cautiverio cuando provienen de criaderos habilitados y cuentan con la documentación oficial que acredite su origen legal.

Qué hacer si encontrás una boa

Las boas constrictoras son serpientes no venenosas conocidas por su método de caza mediante constricción, es decir, por inmovilizar a sus presas envolviéndolas con su cuerpo hasta asfixiarlas. Habitan principalmente regiones tropicales y subtropicales de América y, aunque pueden superar los tres metros de longitud, suelen evitar el contacto con las personas.

Su alimentación está basada en aves y otros pequeños mamíferos vertebrados. Son animales solitarios, de hábitos nocturnos, que permanecen habitualmente en el suelo, aunque también pueden trepar árboles y arbustos bajos.

Ante el hallazgo de una boa, los especialistas recomiendan: