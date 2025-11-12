No es Palermo: este es el mejor barrio de la ciudad de Buenos Aires para vivir, según un estudio

No es Palermo: este es el mejor barrio de CABA para vivir, según un estudio

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizó un estudio y reveló que Colegiales es el mejor barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para vivir. El distrito se destaca por tener un ritmo más tranquilo y mayor identidad que otros lugares como Palermo y Belgrano.

No es Palermo: por qué Colegiales es el mejor barrio de CABA para vivir

El informe de la UNLP analizó la seguridad, oferta educativa, transporte, acceso a centros de salud y nivel de contaminación y definió a Colegiales como el barrio ideal para residir en la ciudad de Buenos Aires. El distrito se posicionó como el mejor por su gran cantidad de plazas y arboledas, su baja densidad poblacional y la arquitectura residencial, ya que conserva casas bajas y calles adoquinadas.

Colegiales es el mejor barrio porteño para vivir porque combina la tranquilidad residencial y la vida vibrante de la Ciudad

Además, posee ciertas características que lo vuelven uno de los mejores barrios:

Cuenta con una vida nocturna activa y ofrece una gran cantidad de restaurantes, vinerías y bares.

Tiene un buen acceso al transporte público y servicios esenciales.

Hay medios, productoras, talleres artísticos.

“Colegiales combina una buena calidad ambiental con una oferta cultural y gastronómica que crece año a año, sin perder su espíritu residencial”, explicaron desde el estudio. Además, el barrio cuenta con sitios emblemáticos y culturalmente importantes como el Mercado de Pulgas, la estación de tren Mitre, el antiguo molino harinero Minetti y el ex Patronato Español.

Una de las grandes atracciones de Colegiales es el Mercado de Pulgas

Qué otros barrios fueron destacados entre los mejores para vivir de CABA

Además de Colegiales, en el ranking se posicionaron Villa Urquiza, Belgrano y Palermo. Sin embargo, ninguno logra la combinación de esa calma de barrio y la modernidad de una ciudad, con sus comodidades, accesos y noches vibrantes.

Así, Colegiales se posiciona como el barrio perfecto para aquellas personas que disfrutan de la tranquilidad barrial y los lugares emblemáticos, sin perder la diversión de la ciudad porteña.