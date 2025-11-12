No es Palermo: este es el mejor barrio de la ciudad de Buenos Aires para vivir, según un estudio

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizó un estudio y reveló que Colegiales es el mejor barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para vivir. El distrito se destaca por tener un ritmo más tranquilo y mayor identidad que otros lugares como Palermo y Belgrano.
No es Palermo: por qué Colegiales es el mejor barrio de CABA para vivir
El informe de la UNLP analizó la seguridad, oferta educativa, transporte, acceso a centros de salud y nivel de contaminación y definió a Colegiales como el barrio ideal para residir en la ciudad de Buenos Aires. El distrito se posicionó como el mejor por su gran cantidad de plazas y arboledas, su baja densidad poblacional y la arquitectura residencial, ya que conserva casas bajas y calles adoquinadas.
Además, posee ciertas características que lo vuelven uno de los mejores barrios:
- Cuenta con una vida nocturna activa y ofrece una gran cantidad de restaurantes, vinerías y bares.
- Tiene un buen acceso al transporte público y servicios esenciales.
- Hay medios, productoras, talleres artísticos.
“Colegiales combina una buena calidad ambiental con una oferta cultural y gastronómica que crece año a año, sin perder su espíritu residencial”, explicaron desde el estudio. Además, el barrio cuenta con sitios emblemáticos y culturalmente importantes como el Mercado de Pulgas, la estación de tren Mitre, el antiguo molino harinero Minetti y el ex Patronato Español.
Qué otros barrios fueron destacados entre los mejores para vivir de CABA
Además de Colegiales, en el ranking se posicionaron Villa Urquiza, Belgrano y Palermo. Sin embargo, ninguno logra la combinación de esa calma de barrio y la modernidad de una ciudad, con sus comodidades, accesos y noches vibrantes.
Así, Colegiales se posiciona como el barrio perfecto para aquellas personas que disfrutan de la tranquilidad barrial y los lugares emblemáticos, sin perder la diversión de la ciudad porteña.