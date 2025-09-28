EN VIVO
Ciudad de Buenos Aires

El barrio de Buenos Aires que salió entre los más "cool" de América Latina

La selección forma parte del ranking de "los barrios más cool del mundo en 2025". ¿En qué lugar se posiciona Buenos Aires?

28 de septiembre, 2025 | 19.21

En una de las ediciones anuales más esperadas, la revista Time Out publicó el ranking de "los barrios más cool del mundo en 2025", una selección de 39 distritos que marcan tendencia por su autenticidad, diversidad y propuesta cultural. En la lista aparecen seis de la vida urbana en América Latina, entre los que destaca uno de la Ciudad de Buenos Aires.

Se tratan de lugares donde "la vida nocturna, el arte, la cultura y la comida y bebida a precios asequibles se encuentran en cada esquina y callejón", según la revista. Además, en estos barrios se promueve la diversidad y prosperan los negocios independientes, desde los rincones más tradicionales hasta los espacios artísticos más vanguardistas.

¿Cuál es el barrio más cool de Buenos Aires?

En este sentido, los barrios más cool son aquellos que "representan el alma" de las ciudades, "a la vez que conservan su carácter local único que atrae a la gente a vivir, trabajar y divertirse". Es así como uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires llegó a la lista.

Ubicado en el puesto 37, Villa Devoto es el único barrio argentino que llegó al ranking de Time Out. Es conocido como "el jardín de Buenos Aires", por sus calles tranquillas y arboladas, las casas elegantes y un encantador ambiente.

Uno de sus puntos destacados es la Plaza Arenales, una de las más frondosas del barrio, rodeadas de restaurantes que albergan mercados y reuniones comunitarias. En el Paseo de las Artes Latinoamericanas se exhibern 17 parterres (diseños) que rinden homenajes a destacados escritores y artistas, como Diego Rivera y Pablo Neruda.

Para los amantes del futbol es una zona atractiva ya que allí vivió Diego Maradona, a los turistas se les recomienda visitar la esquina de Segurola y la Habana, intersección donde residió muchos años. 

Entre las opciones gastronómicas, están los restaurantes y cafeterías 4TA Pared, Café de García o Ávito. A los que estén interesados en conocer la Ciudad de Buenos Aires y el barrio de Villa Devoto, se les recomienda viajar en octubre y noviembre, ya que al ser primavera las temperaturas son suaves y los días más largos.

¿Cómo se arma el ranking de los mejores barrios del mundo?

Los barrios fueron seleccionados por los escritores y editores de las distintas ciudades, a quienes se les pidió que seleccionarán la más vibrante en el momento. Luego, los barrios fueron clasificados segun criterios como cultura, comunidad, habitabilidad, vida nocturna, gastronomía, vida callejera y esa sensación de actualidad tan difícil de definir. 

La lista de los mejores barrios del 2025 incluye algunos claves con aires de pueblo y comunidades unidas hasta núcleos urbanos revitalizados, como así también zonas industriales. 

La lista de los mejores barrios del mundo 2025

  1. Jimbōchō, Tokio
  2. Borgerhout, Amberes
  3. Barra Funda, São Paulo
  4. Camberwell, Londres
  5. Avondale, Chicago
  6. Mullae-dong, Seúl
  7. Ménilmontant, París
  8. Nakatsu, Osaka
  9. Vallila, Helsinki
  10. Labone, Acra
  11. Nguyen Thai Binh, Ho Chi Minh
  12. Anjos, Lisboa
  13. Digbeth, Birmingham
  14. Red Hook, Nueva York
  15. Perpetuo Socorro, Medellín
  16. Burwood, Sídney
  17. Linden, Johannesburg
  18. Antigua concesión francesa, Shanghái
  19. Quartieri Spagnoli, Nápoles
  20. Bencoolen, Singapur
  21. Endoume, Marsella
  22. Plateau-Mont-Royal, Montreal
  23. The Liberties, Dublín
  24. Melbourne del Norte, Melbourne
  25. Portales, Ciudad de México
  26. Davenport, Toronto
  27. Río Pequeño, Miami
  28. Kemang, Yakarta
  29. Botafogo, Río de Janeiro
  30. Sheung Wan, Hong Kong
  31. Barranco, Lima
  32. Monte Kiara, Kuala Lumpur
  33. Clarksville, Austin
  34. Margit-negyed, Budapest
  35. Glen Park, San Francisco
  36. MiZa, Abu Dabi
  37. Villa Devoto, Buenos Aires
  38. Mehrauli, Delhi
  39. Población, Metro Manila
