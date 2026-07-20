Nicolás Paz fue el primer futbolista argentino en hablar tras la derrota de la Selección Argentina contra España este domingo 19 de julio. El jugador manifestó estar "orgulloso" de representar al país y prometió "traer la copa de vuelta a Argentina".

"Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias", expresó en un emotivo posteo en redes sociales.

Se trata de la primera declaración pública de uno de los jugadores del combinado dirigido por Lionel Scaloni, ya que, tras perder 1-0 frente a España ninguno de los integrantes del plantel argentino quiso manifestarse ante la prensa.

El argentino, que cuando tuvo la oportunidad decidió representar a la Albiceleste en lugar de a La Roja, felicitó a España y a los españoles, pero dejó una promesa a los argentinos de cara al próximo Mundial 2030: "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina". Y concluyó: "¡Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!".