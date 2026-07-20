Milei habló tras las derrota de la Selección Argentina: "Nadie les puede recriminar nada"

El presidente Javier Milei destacó el trabajo de la Selección Argentina durante el Mundial y afirmó que, a pesar de la derrota, fue un "logro enorme" del combinado nacional. Además, confirmó el feriado para la fecha en la que los jugadores finalmente lleguen al país.

"Más allá de que el resultado no es el que nos hubiera gustado obtener, me parece que hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores, que en los cuatro últimos mundiales llegaron a tres finales y ganaron una", valoró el jefe de Estado sobre el combinado dirigido por Lionel Scaloni. En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario remarcó: "Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo”.

En ese sentido, consideró que el resultado de la final “no puede opacar ni empañar” el trabajo de la selección. “De cuatro competencias llegaron a tres finales. Eso marca que no solo han estado en un altísimo nivel, sino que además lo han hecho durante dieciséis años. No es fácil un logro de estas características”, insistió.

A pesar de las duras críticas que había lanzado contra la Selección Argentina tras desplegar la bandera de Malvinas al ganarle a Inglaterra, el mandatario destacó la actitud de los jugadores durante todo el torneo mundialista: "Han dado una muestra enorme de lo que es dejar todo por un objetivo. Nunca se entregaron. Infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos,Argentina nunca se rinde".

Respecto a Lionel Messi, que jugó su último mundial, el Presidente lo describió como un futbolista “digno de admiración” y recordó: “Ha llevado enormes alegrías a todos los argentinos y también a todos los que disfrutan del buen fútbol”, afirmó.

Qué dijo el feriado ante la llegada de la Selección al país

Después de haber confirmado un feriado en redes sociales para el día que la Selección Argentina regrese al país, el Presidente salió a esclarecer el confuso tuit: “Cuando ellos decidan qué día quieren celebrar con los argentinos, ese día va a ser declarado feriado nacional”, explicó. Además, señaló que la Cara Rosada estaría disponible para que la Albiceleste festeje junto a los argentinos.