Mundial 2026: Quién ganó el Balón de Oro, la Bota de Oro, el Guante de Oro y el Mejor Jugador Joven

Todos los ganadores de los premios del Mundial 2026.

El Mundial 2026, que se jugó en Estados Unidos-México-Canadá, finalizó este domingo con la coronación de España tras haberle ganado con un gol a la Selección Argentina durante el segundo tiempo suplementario en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Durante la ceremonia de premiación también se entregaron los premios individuales, cuyos destinatarios fueron en su mayoría jugadores del equipo campeón.

El Balón de Oro, una distinción que destaca al mejor futbolista del torneo, fue para Rodri Hernández —capitán de España—, que desde el mediocampo logró que su equipo se hiciera de la posesión de la pelota. No es la primera vez que el volante de Manchester City recibe este premio; ya lo había obtenido en 2024 por parte de la revista France Football.

Unai Simón, el arquero español, se quedó con el Guante de Oro. El integrante del Athletic Club solo recibió un gol en ocho partidos y fue el de Bélgica, de Charles De Ketelaere, en los cuartos de final.

España también se llevó el premio al Mejor Jugador Joven y fue para el defensor Pau Cubarsí, quien fue uno de los más destacados con tan solo 19 años.

¿Quién se llevó la Bota de Oro del Mundial 2026?

Por último, la Bota de Oro no fue para España, sino que se la llevó el goleador del Mundial 2026: Kylian Mbappé. El francés, con 10 goles, y al igual que en Qatar 2022, se debió conformar con una distinción individual, ya que no logró el primer lugar con su Selección.

Mbappé disputó ocho partidos y tuvo un promedio de anotación de 1,25 por cada uno de ellos. En la fase de grupos convirtió dobletes ante Senegal e Irak, y en 16avos lo repitió contra Suecia. En octavos metió un penal contra Paraguay, en cuartos convirtió, le hizo un gol a Marruecos y por el tercer puesto también marcó dos tantos contra Inglaterra.

De esta manera, el francés se convirtió en el máximo anotador histórico en Mundiales, con 22 festejos teniendo 27 años, junto con el alemán Gerd Müller, ‘pichichi’ de México 1970 con una decena de tantos.

Todos los premios individuales del Mundial 2026