No los tires: el truco oculto con los viejos cables de teléfono para mejorar el Wi-Fi de tu casa

Se puede crear una red interna capaz de distribuir internet por diferentes ambientes.

Los antiguos cables telefónicos que todavía están instalados en muchas casas podrían tener una segunda vida inesperada. Lejos de ser un elemento obsoleto destinado a terminar en la basura, esta infraestructura de cobre puede reutilizarse para mejorar la conectividad doméstica y ofrecer una alternativa más estable que el WiFi en determinados escenarios.

La clave está en aprovechar el cableado ya existente para crear una red interna capaz de distribuir internet por diferentes ambientes de la vivienda. De esta manera, es posible conectar computadoras, consolas de videojuegos, televisores inteligentes y otros dispositivos mediante una conexión física, reduciendo problemas habituales como interferencias, cortes o pérdidas de velocidad.

Por qué los cables telefónicos siguen siendo útiles

Durante décadas, las líneas telefónicas formaron parte de la infraestructura básica de los hogares. Aunque muchas fueron desplazadas por la fibra óptica y las conexiones inalámbricas modernas, esos cables continúan recorriendo paredes, techos y conductos en miles de viviendas.

Esta red de cobre puede reutilizarse para transportar datos y convertirse en la base de una red doméstica más eficiente. El principal beneficio es evitar obras o nuevas instalaciones, ya que se aprovecha una infraestructura que ya está desplegada dentro de la propiedad.

Además, una conexión cableada suele ofrecer mayor estabilidad que el WiFi, especialmente en casas grandes o con múltiples obstáculos que dificultan la propagación de la señal inalámbrica. Esto resulta especialmente útil para actividades que demandan una conexión constante, como videojuegos online, videollamadas o streaming en alta definición.

Esta infraestructura de cobre puede reutilizarse para mejorar la conectividad doméstica.

Cómo pueden convertirse en una red de internet

El proceso consiste en adaptar el cableado telefónico existente para que pueda transportar tráfico de red. Dependiendo del tipo y estado de los cables, se pueden emplear distintos dispositivos y tecnologías que permiten aprovechar esa infraestructura sin necesidad de reemplazarla por completo.

La propuesta representa una solución práctica para quienes buscan mejorar la cobertura de internet dentro del hogar sin depender exclusivamente de repetidores WiFi o de nuevas tiradas de cable Ethernet. También permite sacar provecho de una instalación que, en muchos casos, permanece inutilizada desde hace años.

En un contexto donde la demanda de conectividad sigue creciendo por el trabajo remoto, el entretenimiento digital y los dispositivos inteligentes, esos viejos cables de teléfono pueden dejar de ser un recuerdo de otra época para convertirse en una herramienta clave para optimizar la red de internet de la casa.