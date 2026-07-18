Francia vs. Inglaterra: quién gana, predicciones y pronóstico del partido del tercer puesto del Mundial 2026, según la IA

Antes la gran final del Mundial 2026, el torneo tiene otra cita mundialista: Francia e Inglaterra se medirán este sábado 18 de julio a partir de las 18:00 (hora argentina) en el imponente Hard Rock Stadium de Miami con el objetivo de al menos quedar dentro del podio y ser el tercero mejor del mundo.

Francia vs. Inglaterra: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño, la técnica y la actualidad de ambas selecciones, la inteligencia artificial consideró que Francia será el ganador del encuentro y logrará obtener la medalla de bronce de la Copa del Mundo 2026. Las proyecciones otorgan al combinado dirigido por Didier Deschamps una probabilidad de victoria del 52% en el tiempo reglamentario, frente a un 26% de posibilidades para Inglaterra y un 22% de chances de un empate que fuerce la prórroga.

Respecto a la diferencia y un eventual resultado exacto, la IA estimó que la victoria de Francia será por un 2-1. La menor rigidez defensiva mostrada por los británicos en las llaves previas y el peso específico de las individualidades francesas inclinan la balanza de manera decisiva.

En el plano individual, la jerarquía de las plantillas presenta un escenario sumamente parejo, pero con ventajas focalizadas en zonas clave. Francia cuenta con el factor diferencial del torneo: Kylian Mbappé. El delantero estrella acumula 8 goles en lo que va de la competición y se encuentra en plena disputa por el Botín de Oro. Los modelos de simulación indican que la velocidad del atacante capitalizará las licencias otorgadas por la defensa inglesa.

La Selección de Francia se quedaría con el tercer lugar de la Copa del Mundo, según la IA

Por el lado de Inglaterra, el eje del juego recae en la capacidad de gestación de Jude Bellingham y la cuota goleadora del histórico Harry Kane, quien registra 6 anotaciones. No obstante, la inteligencia artificial detecta un mayor índice de fatiga física y menor efectividad de conversión en las últimas presentaciones del capitán inglés.

Si bien ambos seleccionados han evidenciado estilos consolidados a lo largo de este proceso mundialista, el conjunto francés ha exhibido un pragmatismo característico, priorizando transiciones rápidas y sosteniendo una solidez defensiva que le permitió mantener el arco en cero en tres de sus cuatro compromisos eliminatorios previos a la semifinal. Inglaterra, bajo una propuesta de mayor posesión, ha sufrido desajustes en el retroceso, sufriendo al menos un gol en cada cruce de eliminación directa en este certamen. Esta vulnerabilidad ante las réplicas veloces representa el argumento principal por el cual el sistema predictivo favorece el planteamiento táctico francés.

Antecedentes históricos entre ambas selecciones

El historial general entre ambos países favorece históricamente a los británicos, pero la tendencia contemporánea respalda la proyección actual. El último gran antecedente en Copas del Mundo data de los cuartos de final de Qatar 2022, donde Francia derrotó a Inglaterra por 2 a 1, con tantos de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud, mientras que Harry Kane descontó de penal