"Tenés que aguantártela": condenaron a un anestesista en CABA por violencia obstétrica durante el parto

Un médico anestesista del Hospital Durand fue condenado por la Justicia porteña por ejercer violencia obstétrica contra una mujer durante un parto prematuro, tras comprobarse que la sometió a malos tratos, actitudes agresivas y humillaciones mientras atravesaba el nacimiento de su hija.

"Si tenés ganas de vomitar, vomitate encima. Acá los partos son así, tenés que aguantártela", le dijo el profesional a la parturienta en medio de la intervención, entre otras expresiones que quedaron incorporadas al expediente judicial.

La condena fue impulsada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°28, a cargo de Martín Perel, mediante un juicio abreviado que después fue homologado por la jueza Natalia Molina, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8.

El médico aceptó su responsabilidad por la contravención de maltrato en contexto de violencia de género.

El relato de la víctima

Según la investigación, todo comenzó cuando la paciente fue internada para dar a luz de manera prematura. Desde el inicio del procedimiento, el anestesista habría mantenido un trato despectivo y agresivo, pese al estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer.

La denuncia fue respaldada por médicas neonatólogas que participaron del parto. Una de ellas declaró que el profesional sentó a la paciente para aplicarle la anestesia raquídea "con una fuerza innecesaria" y de forma "muy brusca". Cuando la mujer manifestó dolor, el anestesista le respondió a los gritos que permaneciera quieta porque "no le dolía" y "no le podía doler".

La paciente también relató que, tras volver a quejarse, el médico le dio unas palmadas en la frente y le dijo: "Callate la boca porque vas a vomitar". El maltrato continuó durante el nacimiento, cuando el profesional se opuso agresivamente al ingreso de la pareja de la mujer al quirófano y volvió a dirigirse en malos términos a la madre y al resto del equipo médico.

Las testigos señalaron que esa conducta se apartó por completo de la práctica habitual, ya que el rol del equipo anestesista en esas situaciones es brindar contención y tranquilidad a la paciente.

La condena

Durante la investigación, la mujer recibió asistencia de la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos (OFAVyT) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El informe elaborado por el organismo concluyó en que el caso constituyó violencia contra la mujer en su modalidad obstétrica, al existir un trato deshumanizado y un abuso de poder del profesional frente a una paciente en una situación de extrema vulnerabilidad.

Como parte del acuerdo de juicio abreviado, el anestesista fue condenado por maltrato en contexto de violencia de género. Deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante un año. Por un lado, tiene prohibido mantener contacto o acercarse tanto a la víctima como al Hospital Durand. Por el otro, deberá realizar un curso de capacitación sobre violencia de género y completar 30 horas de trabajo comunitario.