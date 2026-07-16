Tiene apenas 800 habitantes y regala terrenos para atraer nuevos vecinos.

Cada vez son más las pequeñas localidades que buscan alternativas para revertir la pérdida de población. En ese contexto, un pueblo del estado de Nebraska, en Estados Unidos, lanzó una propuesta que llamó la atención de quienes sueñan con cambiar el ritmo de vida, ofrece terrenos sin costo y beneficios económicos para las familias que decidan instalarse allí de manera permanente.

Se trata de Curtis, una comunidad rural de alrededor de 800 habitantes ubicada en el centro del país norteamericano. Rodeada de praderas y extensos campos agrícolas, la localidad apuesta por atraer nuevos residentes para fortalecer su comunidad y garantizar el futuro de sus instituciones, especialmente el sistema educativo.

Cómo es el programa que ofrece terrenos gratuitos

La iniciativa contempla la entrega de lotes urbanizados sin cargo. Los terrenos cuentan con la infraestructura básica, como calles pavimentadas, conexión de agua potable, electricidad y otros servicios esenciales, por lo que quienes resulten beneficiados solo deberán afrontar la construcción de la vivienda.

A cambio, los nuevos vecinos deberán cumplir algunas condiciones. Entre ellas, edificar la casa dentro de un plazo máximo de dos años y fijar residencia permanente en la localidad. Además, deberán respetar las normas de construcción vigentes y asumir el pago de los servicios e impuestos correspondientes.

Curtis es una comunidad rural de alrededor de 800 habitantes ubicada en el centro del país norteamericano.

Beneficios para las familias con hijos

El programa también incluye incentivos destinados a fortalecer la matrícula escolar del pueblo. Las familias que inscriban a sus hijos en las escuelas locales pueden acceder a ayudas económicas que aumentan según la cantidad de estudiantes. Los montos previstos alcanzan los 750 dólares para quienes tengan un hijo, 1.250 dólares para familias con dos hijos y hasta 1.750 dólares para aquellas con tres o más niños escolarizados.

La intención de las autoridades locales es consolidar el crecimiento demográfico y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales que dependen de la cantidad de habitantes.

Más allá del atractivo económico, Curtis representa un estilo de vida muy distinto al de las grandes ciudades. Sus calles tranquilas, el contacto permanente con la naturaleza y el fuerte sentido de comunidad son algunos de los aspectos que seducen a quienes desean dejar atrás el estrés urbano.

La vida cotidiana gira en torno a la agricultura, los pequeños comercios y las actividades comunitarias. Es habitual que los vecinos participen de eventos locales, encuentros escolares y celebraciones que fortalecen los vínculos entre quienes viven allí.