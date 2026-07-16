La Cancillería esperó el final del partido para protestar por el buque militar británico

Luego del celebrado triunfo de la selección argentina sobre Inglaterra y de la bandera desplegada por los jugadores con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", la Cancillería difundió un comunicado para informar que el canciller Pablo Quirno había presentado una protesta formal ante la Embajada del Reino Unido por la incursión del buque HMS Medway en aguas territoriales argentinas sin previo aviso. "En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles", escribió Quirno en sus redes sociales. La protesta llegó varios días después de la incursión y recién cuando el episodio ya había tomado estado público.

De acuerdo con el comunicado oficial, la protesta formal fue presentada el lunes 13. "El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución", sostuvo la Cancillería. La incursión del HMS Medway había sido detectada por la Armada Argentina entre el jueves y el viernes de la semana anterior. Sin embargo, durante esos días la única reacción oficial había provenido del gobierno de Tierra del Fuego, provincia a cuya jurisdicción corresponden las Islas Malvinas.

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"Es una nueva manifestación de la mala fe británica en el Atlántico Sur", repudió entonces Andrés Dachary, secretario de Malvinas de Tierra del Fuego. Mientras tanto, la Cancillería guardó silencio y la principal preocupación puertas adentro fue determinar cómo se había filtrado la información sobre la incursión del buque. El comunicado difundido este miércoles reveló que la protesta diplomática recién fue presentada el lunes, cuando el episodio ya había llegado a los medios nacionales. Sin embargo, el Gobierno optó por no hacerla pública hasta después del partido entre Argentina e Inglaterra. El presidente Javier Milei prepara una visita a Londres para fines de octubre, lo que lo convertiría en el primer mandatario argentino en realizar una visita oficial al Reino Unido en 28 años.

Un grupo de diputados de Unión por la Patria ya había anticipado que citaría al canciller Pablo Quirno al Congreso para que explicara la demora en la reacción oficial frente a la incursión del HMS Medway. "La Cancillería sacó el comunicado de protesta al Reino Unido por el buque inglés dos horas después de que terminara el partido. No se animaron antes. Más arrastrados no se consigue. Bien por los diputados de nuestro bloque que hace días exigen las explicaciones pertinentes", escribió en X el jefe del bloque de UP, Germán Martínez. En el mismo sentido, el ex secretario de Malvinas de la Cancillería Guillermo Carmona cuestionó el momento elegido para difundir el reclamo. "Esperaron el resultado del partido, cuando toda la atención está puesta en el resultado, para difundir el repudio a un hecho que en cualquier circunstancia exigía una expresión pública inmediata y categórica frente a una acción ilegal que representó una provocación y amenaza inaceptable para nuestro país", sostuvo.

Entre quienes siguen la política exterior desde la oposición existía desde hace tiempo una duda: si el gobierno de Milei directamente no reaccionaba frente a las incursiones británicas -mencionaban al menos otras tres operaciones navales y también aéreas en espacios bajo jurisdicción argentina- o si optaba por no hacer públicos esos reclamos para evitar tensiones con Londres, en momentos en que buscaba estrechar la relación bilateral. En este caso, el propio comunicado de la Cancillería despejó esa incógnita.

La protesta diplomática, según informó el Gobierno, fue presentada el lunes, pero su difusión pública quedó postergada hasta después del partido entre Argentina e Inglaterra, cuando el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a ocupar el centro de la escena. La bandera desplegada por los jugadores en el campo de juego también fue interpretada como una respuesta a la decisión, avalada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de impedir el ingreso a las tribunas de banderas "con el mapita de las Malvinas" por considerarlas contenido político.

Desde que llegó a la Casa Rosada, Milei manifestó su interés por realizar una visita oficial a Londres, incluso con la posibilidad de conocer a su ídolo Mick Jagger. De acuerdo con la información oficial, el Presidente encabezará a fines de octubre la "Argentina Week in London", similar a la que ya realizó en Nueva York. Aún no se sabe quién será el primer ministro británico con el que podría reunirse, luego de la dimisión del laborista Keir Starmer y mientras continúa el proceso para designar a su reemplazante. En paralelo, el líder ultraderechista Nigel Farage, con quien el Presidente también aspira a mantener un encuentro, publicó un provocador mensaje en X antes del partido: "Hagámoslo todo de nuevo como en 1982". Los medios británicos lo presentaron como una respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había afirmado que se trataba de un enfrentamiento "contra los piratas usurpadores".