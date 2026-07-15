EE.UU. e Irán intensifican los ataques y crece la amenaza sobre rutas petroleras

Estados Unidos lanzó una nueva serie de ataques contra territorio iraní que, según las autoridades de Teherán, dejó al menos nueve muertos —siete militares y dos civiles— y más de 260 heridos. El Ejército iraní denunció que 13 misiles impactaron sobre un centro médico y el alojamiento de un cuartel en Bampur, en el sureste del país, donde murieron efectivos de la 388ª Brigada de Iranshahr.

Tras los bombardeos, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que la operación estuvo dirigida contra capacidades militares iraníes y confirmó la reanudación del bloqueo naval sobre los puertos del país. En respuesta, Irán reivindicó nuevos ataques contra bases e intereses militares estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, mientras sus autoridades prometieron una represalia por las muertes registradas en las últimas horas.