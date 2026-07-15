La escalada entre Estados Unidos e Irán volvió a agravarse en las últimas horas. Washington informó que atacó decenas de objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz y restableció el bloqueo naval sobre los puertos del país, mientras Teherán aseguró haber lanzado nuevos ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait. Además, la Guardia Revolucionaria advirtió que podría bloquear otros corredores estratégicos para la exportación de petróleo y gas, elevando la preocupación por el impacto del conflicto sobre el comercio marítimo mundial. En paralelo, las autoridades iraníes denunciaron que los últimos bombardeos estadounidenses dejaron al menos nueve muertos y más de 200 heridos. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy miércoles 15 de julio.
EE.UU. e Irán intensifican los ataques y crece la amenaza sobre rutas petroleras
Washington aseguró haber completado una nueva oleada de bombardeos sobre objetivos militares iraníes y reanudó el bloqueo naval de los puertos del país. Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, mientras amenaza con extender el cierre a otras rutas clave para el comercio energético mundial.
Hace 25 minutos
Al menos nueve muertos tras una nueva ola de bombardeos de EEUU sobre Irán
Estados Unidos lanzó una nueva serie de ataques contra territorio iraní que, según las autoridades de Teherán, dejó al menos nueve muertos —siete militares y dos civiles— y más de 260 heridos. El Ejército iraní denunció que 13 misiles impactaron sobre un centro médico y el alojamiento de un cuartel en Bampur, en el sureste del país, donde murieron efectivos de la 388ª Brigada de Iranshahr.
Tras los bombardeos, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que la operación estuvo dirigida contra capacidades militares iraníes y confirmó la reanudación del bloqueo naval sobre los puertos del país. En respuesta, Irán reivindicó nuevos ataques contra bases e intereses militares estadounidenses en Jordania, Bahréin y Kuwait, mientras sus autoridades prometieron una represalia por las muertes registradas en las últimas horas.
Hace 27 minutos
Israel mata a cuatro personas en Gaza, entre ellas una niña, según sanitarios
FOTO DE ARCHIVO. Foto referencial de dolientes sentados dentro de un vehículo mientras transportan el cuerpo del niño palestino Malik Abú Shawish, en el Hospital de los Mártires de al-Aqsa, en Deir al-Balah, en la Franja de Gaza
Un ataque aéreo israelí mató el miércoles a un hombre, su esposa y su hija de seis años en la Franja de Gaza, informaron las autoridades sanitarias palestinas, mientras se estancaban las negociaciones para avanzar en el acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado por Estados Unidos.
Hace 28 minutos
Irán intensifica los ataques contra bases de EE.UU. en el Golfo Pérsico
Teherán bloqueó por la fuerza el Estrecho de Ormuz, una vía clave por la que pasa la quinta parte del petróleo mundial. Tras el cierre de la ruta comercial, el precio del barril de crudo saltó más del 4%.
Un proyectil cae en un lugar desconocido durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra objetivos militares iraníes
Las tensiones en Medio Oriente alcanzaron su punto más crítico de las últimas semanas tras un masivo y coordinado intercambio de ataques con misiles y drones entre las fuerzas de los Estados Unidos e Irán. La nueva escalada, que incluyó bombardeos iraníes contra instalaciones militares estadounidenses en varios países del Golfo Pérsico, derivó en un nuevo cierre total del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, una medida que sacudió de inmediato a los mercados e impulsó al alza los precios internacionales del petróleo.
Hace 28 minutos
Irán amenaza con bloquear más rutas marítimas y Trump ordena reanudar el bloqueo iraní
Un avión se prepara para aterrizar a bordo del USS George H.W. Bush, en un lugar desconocido, según una imagen fija publicada el 14 de julio de 2026
Por Enas Alashray, Tala Ramadan, Kanishka Singh y Samia Nakhoul
Hace 14 horas
Israel contra Palestina: aprobó un presupuesto millonario para expandir la ocupación
El gobierno de Israel aprobó una inversión de 434 millones de dólares para crear 34 nuevas colonias en Cisjordania ocupada.
Hace 17 horas
Trump retira cobro a barcos que crucen el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense anunció que sustituirá el polémico peaje del 20% por "enormes" acuerdos de inversión con los países árabes del Golfo. Teherán desafió la medida y advirtió que no cederá "ni un ápice" el control del estrecho.
06:51 | 14/07/2026
Todo el Golfo Pérsico bajo ataque otra vez por la guerra entre EE.UU. e Irán
Por orden directa de Donald Trump, el Comando Central estadounidense bombardeó objetivos militares en distintas partes de Irán y en el estrecho de Ormuz, disparando el precio del barril de Brent. En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra la bases estadounidenses en Bahréin y Jordania.
14:07 | 13/07/2026
Agencia de la ONU rechazó el plan de Trump de cobrar peaje en el Estrecho de Ormuz
La Organización Marítima Internacional advirtió que "no existe base jurídica" para exigir el pago del 20% de las mercancías que transiten por la estratégica ruta. Crece la tensión tras el feroz cruce de misiles y el bloqueo de la vía navegable por parte de Irán.
Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam
13:14 | 13/07/2026
Trump declara "abierto" el estrecho de Ormuz y exige que se pague una tasa
El presidente de EE.UU. afirmó que sus fuerzas se convertirán en los "ángeles de la guarda" de la estratégica ruta comercial. Además, advirtió que tiene listos 1.000 misiles por si intentan asesinarlo, mientras Teherán denuncia una "guerra psicológica".
Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con la prensa en el Air Force One.
10:57 | 13/07/2026
Alemania, Francia y Reino Unido condenan ataques de Irán en Ormuz
El bloque del E-3 emitió un comunicado conjunto para repudiar el bloqueo del Estrecho de Ormuz y los bombardeos a bases regionales, además de exigir retomar las negociaciones de paz.
Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam
06:59 | 13/07/2026
Medio Oriente en llamas: EE.UU. vuelve a lanzar un masivo ataque contra Irán
Irán cerró el estratégico estrecho de Ormuz y EE.UU. respondió imponiendo su propio bloqueo militar, otra vez. El precio del petróleo se vuelve a disparar, mientras vuelan misiles de uno y otro lado en el Golfo Pérsico. La guerra regional en Medio Oriente es un hecho de nuevo.
11:23 | 12/07/2026
El Papa pidió frenar la guerra en Medio Oriente y Ucrania: "Siembran muerte"
El Sumo Pontífice solicitó que los líderes globales retomen la diplomacia para que los "los pueblos puedan vivir reconciliados".
10:06 | 12/07/2026
Estados Unidos redobla la ofensiva contra Irán y crece la incertidumbre en la región
El precio del petróleo volvió a dispararse tras la ola de ataques de Estados Unidos contra Irán y la represalia de Teherán contra los países del Golfo.
21:04 | 11/07/2026
Habrá elecciones legislativas en Palestina tras casi 20 años
El presidente Mahmud Abás firmó un decreto para celebrar elecciones legislativas el 28 de noviembre. Las últimas elecciones de este tipo fueron a principios de 2006.
Abás, de 90 años, fue elegido presidente en 2005 con un mandato de cuatro años que, en teoría, terminó en 2009
18:04 | 11/07/2026
La obsesión guerrera de Trump y la fortalezas de Irán
No es azaroso que la provocación en el Estrecho de Ormuz se haya producido en simultáneo con dos episodios clave: el masivo funeral del ayatollah Ali Jamenei y la cumbre de la OTAN en Turquía.
11:00 | 11/07/2026
Irán cerró el estrecho de Ormuz y EE.UU dice "pagará" por su "mala decisión"
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró el cierre temporal del estrecho de Ormuz y el ejército estadounidense anuncia una tercera ronda de ataques.
19:51 | 10/07/2026
La suba en los combustible por la guerra agregaría hasta 2,5 puntos a la inflación anual
CEPAL analizó el impacto del conflicto bélico en la economía de Argentina y la región. Los 3 escenarios posibles.
En la metodología del cálculo, la CEPAL utilizó tres escenarios a partir del alza del precio de los combustibles internacionales.