A partir de hoy viajar en colectivo y subte sale más caro

Nuevo aumento de tarifas en medio de la caída del poder adquisitivo.

Los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentran este miércoles con un nuevo ajuste en las tarifas que presiona aún más el castigado poder adquisitivo de los ciudadanos. El incremento, fijado en un 3,9%, se desprende del esquema de actualización automática por inflación que aplican de forma coordinada la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El nuevo cuadro tarifario establece que el boleto mínimo para los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires subió de $820,99 a $853,01. Por su parte, para aquellas líneas de jurisdicción bonaerense, el costo mínimo escaló de $1.063,98 a $1.105,48. La situación en la red de subterráneos es aún más crítica para el bolsillo, ya que el viaje individual pasó de $1.621 a $1.684,22.

Si se analizan los tramos de mayor distancia en la Provincia, el boleto para recorridos de más de 27 kilómetros ya alcanza los $1.949,51, una cifra que vuelve prohibitivo el traslado diario para miles de personas que deben cruzar el conurbano para cumplir con sus tareas laborales.

Esta suba de tarifas ocurre en un contexto estadístico paradójico. Según el último reporte del Indec, la inflación de junio fue del 1,9%, lo que marcó una desaceleración en la dinámica del costo de vida y llevó el acumulado de doce meses al 33,5%. Sin embargo, el alivio es apenas un espejismo para quienes dependen de los servicios públicos.

El propio informe oficial destaca que, dentro de las categorías analizadas, "los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público", superando al nivel general. Esto confirma que el ajuste fiscal del Gobierno se traslada de manera desproporcionada a los servicios esenciales, erosionando cualquier beneficio que la baja en la inflación de alimentos pudiera representar.

La presión sobre los ingresos es tal que incluso dentro de las filas del oficialismo comenzaron a escucharse voces de advertencia. Recientemente, Patricia Bullrich, una de las principales aliadas de la gestión libertaria, reconoció públicamente que "hay bajos salarios" en la economía actual.

Esta admisión de la ministra de Seguridad contrasta con el triunfalismo oficial y la desconexión de una gestión que parece más enfocada en explicar reformas técnicas del Banco Central o en diseñar estrategias electorales para 2027 que en atender la fragilidad social inmediata.

Mientras el Gobierno debate plazos financieros y "reforma laboral", la población debe recalcular su presupuesto diario frente a un transporte que se encamina a ser un lujo inaccesible en un país con sueldos deprimidos.

Aumento del transporte público: así quedan las nuevas tarifas

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

Distancia 0 a 3 km: $ 853,01

Distancia 3 a 6 km: $ 947,83

Distancia 6 a 12 km: $ 1.020,84

Distancia 12 a 27 km: $ 1.093,91

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Distancia 0 a 3 km: $ 1.105,48

Distancia 3 a 6 km: $ 1.243,65

Distancia 6 a 12 km: $ 1.381,84

Distancia 12 a 27 km: $ 1.658,21

Distancia Más de 27 km: $ 1.949,51

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