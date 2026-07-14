Aumentan 3,9% los colectivos y subte en el AMBA: cómo quedan las nuevas tarifas

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a incrementarse un 3,9%, en el marco del esquema de actualización automática por inflación aplicado por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La suba impactará en los boletos de los colectivos de jurisdicción porteña, las líneas provinciales y el subte.

Con el nuevo ajuste, el boleto mínimo de los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires pasará de $ 820,99 a $ 853,01, mientras que en las líneas de jurisdicción bonaerense ascenderá de $ 1.063,98 a $ 1.105,48. En tanto, el viaje en subte aumentará de $ 1.621 a $ 1.684,22.

Aumento del transporte público: así quedan las nuevas tarifas

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

Distancia 0 a 3 km: $ 853,01

Distancia 3 a 6 km: $ 947,83

Distancia 6 a 12 km: $ 1.020,84

Distancia 12 a 27 km: $ 1.093,91

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Distancia 0 a 3 km: $ 1.105,48

Distancia 3 a 6 km: $ 1.243,65

Distancia 6 a 12 km: $ 1.381,84

Distancia 12 a 27 km: $ 1.658,21

Distancia Más de 27 km: $ 1.949,51

Subte

Nueva tarifa: $ 1.684,22

La inflación de junio fue de 1,9%, marcó una nueva desaceleración y acumuló 33,5% en doce meses

La inflación de junio fue de 1,9%, según informó el Indec. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y marcó una nueva desaceleración en la dinámica de la suba del costo de vida.

Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, cuando cerró con el mismo número en agosto de 2025. La última vez que la tasa inflacionaria registró un alza fue en marzo de este año, tras haber alcanzado un valor de 3,4%. En los meses venideros, la tendencia se consolidó a la baja y alcanza el tercer mes consecutivo con una desaceleración: abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).

A nivel de las categorías, los precios del Indice de Precios al Consumidro Núcleo (1,6%) tuvieron subas vinculadas a Pan y cereales, Productos medicinales y Alquiler de la vivienda y gastos conexos. Los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en Verduras y en Turismo (aviones, hoteles y paquetes turísticos), compensado por la caída en Frutas. Los precios Regulados (2,3%) registraron subas en Electricidad y Transporte público.