Quién es la esposa de Jordan Pickford: así es Megan Davison, la pareja del arquero de Inglaterra

La relación entre Jordan Pickford y Megan Davison nació cuando ambos eran estudiantes y logró mantenerse firme a lo largo de los años

La vida personal de Jordan Pickford, arquero de la Selección de Inglaterra, despierta cada vez más interés entre los fanáticos del fútbol. Detrás de sus actuaciones con el combinado inglés y en el fútbol europeo, hay una historia de amor de larga data junto a Megan Davison, quien lo acompaña desde la adolescencia.

La historia de amor de Jordan Pickford y Megan Davison

Megan Davison nació el 1 de marzo de 1996 en Inglaterra y ha mantenido gran parte de su vida privada lejos de los medios. Se graduó en la Universidad de Sunderland y construyó una presencia destacada en redes sociales, donde reúne alrededor de 140.000 seguidores en Instagram. Allí comparte contenidos vinculados con la moda, la familia y el estilo de vida.

Tras comprometerse durante el Mundial de Rusia 2018, la pareja debió modificar sus planes de boda por la pandemia

La relación entre Jordan Pickford y Megan Davison comenzó cuando ambos eran adolescentes. Según informó The Independent, se conocieron en la escuela católica St Robert of Newminster, en Tyne and Wear. En ese momento, él tenía 16 años y ella 14, y desde entonces permanecieron juntos.

Con el paso de los años, la pareja atravesó los distintos momentos de la carrera del arquero, incluyendo su consolidación en la Selección de Inglaterra y su participación en grandes torneos internacionales.

El compromiso durante el Mundial de Rusia 2018

El compromiso se hizo público durante el Mundial de Rusia 2018. Megan Davison acompañó a Jordan Pickford en la competencia y llamó la atención por lucir un anillo valuado en unas 500.000 libras esterlinas. La pandemia de COVID-19 modificó los planes originales de la pareja. En 2020 se casaron en una ceremonia civil en Crewe, Cheshire, debido a las restricciones sanitarias vigentes en ese momento.

Dos años después pudieron celebrar la boda que habían imaginado. En 2022 organizaron una ceremonia en la playa de las Maldivas, rodeados por un grupo reducido de familiares y amigos. Tras el evento, Megan Davison escribió en Instagram: “Valió la pena la espera para el día más mágico con mi alma gemela”.

La familia de Jordan Pickford y Megan Davison creció en los últimos años. En 2019 nació su primer hijo, Arlo George. Luego llegaron sus hijas Ostara Haze, nacida en 2023, y Misty Celine, nacida en 2025.

Mientras el arquero continúa defendiendo el arco de Inglaterra, Megan Davison sigue siendo una presencia constante en las tribunas y uno de los principales apoyos de su carrera deportiva. La pareja construyó una relación que ya supera la mitad de sus vidas y que se convirtió en una de las historias más estables y reconocidas del fútbol inglés.