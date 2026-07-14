Agenda parlamentaria y visita de Giorgieva, los ejes del debate en la mesa política de LLA

La mesa política del gobierno de Javier Milei se reunió esta tarde, en un encuentro que tuvo principal foco en la intención del oficialismo de reactivar la agenda parlamentaria: el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el de la modificación de Inocencia Fiscal y la reforma de la carta Orgánica del Banco Central. También se abordó la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la venta de tierras a extranjeros y los desalojos, se debatirá este jueves en el Senado. Según informaron fuentes de Casa Rosada, se analizó el estado de las conversaciones con senadores nacionales de cara al tratamiento del texto.

En el caso de la modificación de la ley de Inocencia Fiscal, se confirmó que, hacia mediados de la próxima semana, se realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía en la que se presentarán los detalles del proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal. El proyecto ingresará por la cámara de Diputados.

Luego, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso los avances en la elaboración del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En ese contexto, se indicó que la intención es que la iniciativa ingrese al Congreso durante el mes de agosto. Previamente, Milei realizará un anuncio oficial. Todavía no se definió el formato.

Por otra parte, la mesa política repasó la agenda de la visita oficial de Giorgieva a la Argentina, para el 27 de julio, que incluirá una reunión con Milei. El cronograma incluirá una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, una "charla magistral" en el Palacio Libertad y una visita al yacimiento Vaca Muerta.

Finalmente, se informó que durante la primera semana de agosto, la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad participarán de una reunión coordinada por el AFE en la provincia del Chaco junto a autoridades del NEA, para abordar los posibles efectos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.