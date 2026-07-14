Una actriz registró el mal momento que vivió en medio del Mundial y decidió compartirlo en redes sociales.

La actriz y cantante Jimena Barón compartió en sus redes sociales el indignante momento que vivió en el hotel donde se hospeda junto a su familia durante el Mundial 2026.

Todo ocurrió cuando regresaron a su alojamiento en Atlanta. Según contó, su pareja, Matías Palleiro, tuvo la idea de dejar el cochecito del bebé en el pasillo, frente a la habitación, para ganar espacio. Sin embargo, al poco tiempo el cochecito desapareció. La situación generó una gran indignación en la artista, que recorrió todo el piso del hotel con la esperanza de encontrarlo.

Frente a lo ocurrido, Jimena decidió registrar el momento con su celular y compartir varios videos en sus redes sociales. Además, pegó carteles en las paredes del pasillo con la intención de que, si alguien lo había tomado, decidiera devolvérselo.

El descargo de Jimena Barón en redes sociales

En ese sentido, comenzó el video explicando: “Puse carteles por todo el hotel porque nos chorearon el cochecito. Qué paja. Alguien lo tiene, eso es lo que me da bronca. Se comprará uno mañana, no es el tema, gracias a Dios”.

Luego continuó: “Viste, esa sensación de mierda de que te choreen un cochecito que aparte de que te choreas un cochecito es obvio que hay un bebé que se quedó sin movilidad y una madre que se va a quedar sin espalda. Hijo de p…, y el hotel es gigante”. Asimismo agregó: “Estoy poniendo carteles por todas partes. Puta que me parió. Alguien acá tiene mi cochecito adentro. Ya no lo puedo dormir. Tengo ganas de preguntar uno por uno, porque alguien lo tiene”.

Finalmente señaló: “Por supuesto que estoy peleada con Matías que todavía no puedo ni hacer humor al respecto, pero estoy peleada en serio porque él dijo 'lo dejamos acá afuera' y yo le dije no. No sé si nos vamos a arreglar antes del partido de Inglaterra”.