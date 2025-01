Jimena Barón sorprendió a todos con su revelación: "Un pene de luz"

Jimena Barón sorprendió a sus seguidores con una reciente revelación.

Jimena Barón fue noticia en el último tiempo debido a la noticia de su embarazo, junto a su pareja Matías Palleiro. En el contexto de la revelación del sexo de su bebé, la artista utilizó una comparación que nadie esperaba y se mostró tentada de risa junto a Mary, su empleada doméstica que siempre es parte de sus posteos de redes.

La intérprete de canciones como La Cobra y Flor de Involución dio a conocer que será madre de un varón y en una de sus historias de Instagram fue que hizo el divertido posteo, por la silueta que se generó por la entrada de sol en su casa, reflejada en el piso. Fiel a su estilo irónico, Barón analizó la forma fálica que la luz solar imprimía en el suelo y la linkeó con el sexo de su bebé.

"Es una luz, pero esto es una señal. Ay Dios", soltó Jimena en el video y, en la publicación, dio cuenta de que el metraje no era de la actualidad, sino de meses atrás. "Esta fue la mañana post-concepción. Apareció un pene de luz y fue todo obvio para mí", escribió la madre de Morrison, niño de 10 años que tuvo junto al jugador de fútbol Daniel Osvaldo.

El anuncio de embarazo de Jimena Barón completo

"Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo. Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún", comenzó su descargo Jimena. Y cerró: "Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá. Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora si estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3".

Historia de Jimena Barón.

El dardo de Jimena Barón a Daniel Osvaldo

“Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo. El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”, comentó Jimena. Y cerró: “Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre. Gracias”.

El descargo completo de Jimena Barón sobre su experiencia en la final de la Copa América

"El ingreso fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar. Finalmente después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico no podía sonreír. Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos pero gritos tipo loca pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire", escribió Jimena Barón en un posteo de Instagram sobre lo que vivió con su hijo. "No sé cómo llegamos al asiento. Me putee con el que me lo había ocupado, después el partido nos unió y nos sacamos una foto juntos ( se quedó al lado, a alguien garcó) que se yo, Argentina une, vieron como es esto. El ambiente era muy colombiano, eran mayoría, nos decían barbaridades, Shakira, Maluma y la concha de la lora. Quiricocho a todos. No hay que decir malas palabras ni insultar gente así, Momo sabe que fue una excepción. 40 grados de calor. Momo me cuidó todo el tiempo como nadie. 'Mamá estás bien? Segura?' El partido, para el bobazo. Dios. Gol en el alargue. Colombia finalmente hace silencio. CAMPEONES CAM PEO NES!!!!!! Grito, llanto, grito, grito, felicidad! Valió la pena hijo salimos campeones".