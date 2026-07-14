Escala salarial de empleados de comercio en julio 2026: cuánto cobran, según categoría

Cuánto cobra el personal de comercio en julio

Los empleados de comercio comenzaron a cobrar en julio de 2026 los nuevos salarios establecidos por el último acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector. La actualización no solo elevó los salarios básicos, sino que también modificó la estructura del recibo de sueldo al incorporar al básico las sumas no remunerativas que se venían abonando en los meses anteriores.

El convenio, correspondiente al CCT 130/75, contempló un incremento acumulativo del 5%, distribuido en tres tramos: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio. Además, las sumas extraordinarias por $120.000 pasaron a integrar definitivamente el salario básico.

Este cambio impacta directamente sobre el cálculo de adicionales como la antigüedad, el presentismo, las horas extras, las vacaciones, el aguinaldo y las indemnizaciones.

Escala salarial de empleados de comercio en julio de 2026

Con la actualización, las escalas salariales quedaron conformadas de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.233.585

Categoría B: $1.236.794

Categoría C: $1.248.038

Personal administrativo

Categoría A: $1.245.631

Categoría B: $1.250.454

Categoría C: $1.255.270

Categoría D: $1.269.729

Categoría E: $1.281.775

Categoría F: $1.299.445

Cajeros

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.255.270

Categoría C: $1.262.499

Personal auxiliar

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.257.677

Categoría C: $1.284.184

Especializado A: $1.259.287

Especializado B: $1.273.743

Vendedores

Categoría A: $1.249.646

Categoría B: $1.273.746

Categoría C: $1.281.775

Categoría D: $1.299.445

Estos valores corresponden al salario básico de convenio y constituyen el piso salarial para cada categoría.

Empleados de comercio en julio

Qué adicionales se suman al sueldo

Al salario básico deben agregarse los adicionales previstos por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, entre ellos:

Presentismo , equivalente al 8,33% del salario para quienes cumplan con las condiciones de asistencia y puntualidad.

, equivalente al del salario para quienes cumplan con las condiciones de asistencia y puntualidad. Antigüedad , que representa un 1% adicional por cada año trabajado .

, que representa un . Horas extras, comisiones y otros adicionales específicos, según la actividad desempeñada y las condiciones laborales de cada trabajador.

Como las sumas no remunerativas fueron incorporadas al básico, estos conceptos ahora se calculan sobre una base salarial más alta, lo que también incrementa el aguinaldo, las vacaciones y las indemnizaciones.

Qué cambió con el último acuerdo paritario

La principal modificación introducida en julio fue la incorporación al salario básico de las sumas extraordinarias que hasta junio se abonaban como conceptos no remunerativos.

De esta manera, los $120.000 que los trabajadores percibían por fuera del básico pasaron a formar parte de la remuneración habitual, consolidando un nuevo piso salarial para el sector. El acuerdo también estableció que los trabajadores con jornadas reducidas o contratos a tiempo parcial percibirán estos valores de manera proporcional a las horas trabajadas.

Cuánto cobra el personal de comercio

Si bien las escalas de julio ya se encuentran vigentes, FAECYS y las cámaras empresarias mantienen abierta la negociación paritaria para seguir monitoreando la evolución de la inflación y del poder adquisitivo de los salarios. En ese marco, no se descartan nuevas revisiones durante el segundo semestre de 2026 si la evolución de los precios así lo requiere.